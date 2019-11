Autore:

Danilo Chissalè

GREEN RETRÒ EICMA 2019 per Sym fa rima con Euro5. Gran parte della gamma viene infatti rinnovata con nuovi motori in linea con le nuove stringenti normative. Tra queste non poteva certamente mancare il Fiddle, la proposta vintage a ruote basse della casa taiwanese, proposto con nuovi motori più ecologici in tutte le cilindrate presenti a listino. Oltre ai motori ci sono aggiornamenti nell’estetica e nella dotazione tecnologica.

SCHEDA TECNICA Come già successo per il Symphony, anche il Fiddle riesce nell’intento di ridurre le emissioni senza compromettere le prestazioni. Addio al carburatore per il 50cc sostituito con la più moderna iniezione, il 125 cc raffreddato a liquido, invece, diventa più efficiente e sicuro grazie al nuovo motore, all’ABS e alle luci d’emergenza. Grazie al serbatoio del carburante spostato nella parte anteriore del veicolo il sotto sella ora si fa più capiente ed è in grado di contenere un casco integrale.

PIÙ ELEGANTE Nessuna novità nella ciclistica: ruote da 12 pollici e impianto frenante composto da disco e tamburo. Il grosso lavoro è stato effettuato nell’estetica con l’obbiettivo di rendere il Fiddle più chic. Nuova la sella rivestita in pelle così come il design dei fari, ora a LED. Completa la dotazione tecnologica la presa USB con ricarica rapida.