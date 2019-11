Autore:

Marco Rocca

UNA TIPA CHE PIACE Se vi dico doppio scarico laterale alto e ruota da 19 pollici tassellata che cosa vi viene in mente? Avete detto scrambler? Ci avete preso. Anima off-road e dettagli ricercati: ecco la nuova Leoncino 800 Trail che, a partire dalla seconda metà dell'anno prossimo, farà girare la testa al bar.

DETTAGLI CHIC La base è quella della Leoncino 800 sulla quale, però, la Trail ha ricamato la sua anima off road. Tabella porta numero e paracalore posizionata a lato, accentuano lo spirito squisitamente vintage e avventuriero della Trail. A vederla in foto appare muscolosa e ben piazzata grazie a linee scolpite, al serbatoio in acciaio e al tassello generoso su ruote, rigorosamente a raggi.

QUI MOTORE Il motore? Il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754cc, già conosciuto sulla naked 752, in grado di sprigionare una potenza di 81,6 cavalli a 9.000 giri/min e una coppia di 67 Nm a 6.500 giri. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro. La frizione in bagno d'olio è assistita ed è antisaltellamento, mentre il cambio a 6 marce.

STELI DA 50 MM Parliamo ora di ciclistica. Il telaio è un traliccio tubolare con piastre in acciaio, condiviso con la versione stradale. Aggiornato invece il reparto sospensioni: la forcella anteriore up-side down Marzocchi con steli da ben 50 mm di diametro, regolabile in estensione, compressione e precarico, aumenta l’escursione passando dai 130 millimetri della stradale a 140 millimetri della Trail. Stesso aggiornamento anche al posteriore, dove fa bella mostra di se un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, che aumenta anch’esso l’escursione ruota (140 mm), alzando così la seduta da 800 millimetri della stradale a 818 millimetri della Trail.

PIRELLI TYRES Chiudono il quadro Pirelli Scorpion Rally STR 120/70 19” all’anteriore e 170/60 17” al posteriore. L'impianto frenante è affidato a Brembo ed è condiviso con la Leoncino 800, con un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini, e dal disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino. Cusiosi di vederla dal vivo? Lo siamo anche noi. L'appuntamento è per il 7 novembre a EICMA 2019.