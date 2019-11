Autore:

La Redazione

SUZUKI V-STROM 1050 A EICMA 2019 Suzuki rispolvera dopo la Katana, anche la mitica endurona DR BIG, in passerella nei panni della nuova V-Strom 1050. Versione rivista e corretta della sua moderna bestseller, ecco la nuova maxienduro Suzuki. Sono quattro le colorazioni dedicate: bianco/grigio e nero/grigio per la versione normale e i rievocativi arancione/bianco oppure giallo per la XT. Ci racconta tutto sulle novità Suzuki Enrico Bessolo, Direttore Commerciale Suzuki Italia. Guarda il video da EICMA 2019.