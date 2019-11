Autore:

Giulia Fermani

INTERVITSA SEGURA A EICMA 2019 Segura presenta i giubbotti Natcho e Lady Natcho della collezione Autunno/Inverno 2019-2020.

SEGURA NATCHO E LADY NATCHO Realizzati nei tessuti Twiltex e Softshell, i giubbotti Segura Natcho nella versione per Lui e per Lei mettono d'accordo la necessità di avere un capo sicuro in sella e nella vita di tutti i giorni. Impermeabile, grazie alla membrana waterproof e traspirante, la giacca propone un cappuccio removibile e un interno termico removibile e con inserti di alluminio che trattengono il calore all’interno del capo. Su questi capi debutta un nuovo sistema di protezioni semirigide, Alfa e Omega, presenti di serie su tutte le giacche su spalle e gomiti.