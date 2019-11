Autore:

Lorenzo Centenari

V7 III AL QUADRATO Quando una V7 III ti veste stretta, e dalla tua Guzzi vuoi qualcosa di ancor più speciale. A Eicma 2019 ecco allora Moto Guzzi V7 III Stone S e Moto Guzzi V7 III Racer 10th Anniversary, due nuove edizioni volte ad esaltare sia il lato sportivo, sia la tradizione che il marchio italiano da sempre coltiva.

V7 III STONE S Elementi distintivi di Guzzi V7 III Stone S sono il serbatoio cromato satinato, fasciato superiormente da una cinghia in cuoio nero, inoltre la fanaleria full LED, con tanto di posizionamento ribassato del faro e della strumentazione. Infine, un parafango posteriore più corto e snello. Insieme a inediti specchi retrovisori “bar end”, il nuovo pack dona alla Stone S un profilo filante e dinamico. Un tocco di sportività anche dai dettagli rossi: l’immancabile Aquila su entrambi i lati del serbatoio, le molle degli ammortizzatori e le raffinate impunture sulla sella rivestita in Alcantara idrorepellente. L’allestimento prevede inoltre il tappo del serbatoio dotato di serratura in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero e i fianchetti laterali anch’essi in alluminio con logo dedicato. Anche la meccanica si presenta in una veste raffinata, con le protezioni dei corpi farfallati in alluminio naturale anodizzato e le teste cilindri con le alette di raffreddamento fresate. Moto Guzzi V7 III Stone S calza infine i performanti pneumatici Dunlop Arrowmax Streetsmart. Unica della famiglia V7 III 2020 ad essere prodotta in tiratura limitata, la Stone S verrà realizzata nel 2020 in soli 750 esemplari numerati.

V7 III RACER 10TH ANNIVERSARY Nata nel 2010, Moto Guzzi V7 Racer è sempre stata l’ambasciatrice dell’anima più sportiva della gamma: V7 III Racer 10th Anniversary ne celebra il decennale, rinnovandosi ma sempre nel solco della tradizione. La nuova versione si distingue dalla precedente specie nella vista frontale, là dove spicca un nuovo cupolino con parabrezza incorporato che segue i dettami del più autentico stile Cafè Racer. Il cupolino stesso è poi arricchito da una speciale grafica dedicata rossa - ripresa anche sulla gobba coprisella - con dettaglio celebrativo “10th Anniversary”. Al centro campeggia il nuovo faro anteriore full LED, così come sono a LED la luce posteriore e gli indicatori di direzione. Il look comprende anche il parafango posteriore rastremato e inediti specchi retrovisori “bar end”. Numerosi i richiami stilistici alle precedenti versioni: il serbatoio torna alla cromatura lucida, mentre sulle tabelle porta numero laterali ricompaiono il numero 7 e la bordatura rossa con il dettaglio della bandiera Tricolore. Prodotta in edizione numerata, anche V7 III Racer 10th Anniversary adotta i nuovi Dunlop Arrowmax Streetsmart.