Autore:

Claudio Todeschini

SCOOTER ECOLOGICI Il produttore cinese NIU ha presentato a EICMA 2019 diverse soluzioni per la mobilità sostenibile. Una delle più interessanti è questo NQiGTs Pro, evoluzione più sportiva del MQiGT.

VELOCE E SCATTANTE Lo scooter monta un motore Bosch da 3kw capace di garantire una velocità massima di 70 km/h. Diversamente dal suo “fratellino minore” il NQiGTs Pro monta due batterie Panasonic nel vano sottosella, entrambe removibili, da 60V e 35 Ah. La scelta della modalità di guida determina l’autonoma massima: Dynamic, la via di mezzo tra risparmio e prestazioni, limita la velocità a 45 km/h e consente un’autonomia di circa 95 km; Sport è per chi cerca lo scatto, permette di raggiungere i 70 km/h e limita il raggio d’azione a 55 km. Safe è perfetta per riuscire ad arrivare a casa anche con la batteria agli sgoccioli: la velocità massima si blocca a 25 km/h, ma l’autonomia sale a 135 km.

DOTAZIONE DA SCOOTER CITTADINO Le ruote del NQiGTs Pro sono da 14”: il maggior diametro rispetto al MQiGT consente di muoversi con più comfort e sicurezza quando si affrontano buche e pavè. Abbastanza capiente il sottosella, dove si trovano anche le due batterie. Come ogni buon scooter da città che si rispetti la pedana è piatta; dietro lo scudo si trova un gancio per le borse (leggere), una presa USB per ricaricare lo smartphone e una piccola tasca dove riporlo. Il cruscotto è un ampio display a colori protetto dal cupolino, dove vengono visualizzati i dati di velocità, autonomia della batteria e la modalità di guida scelta.

IPERCONNESSO Come tutti gli e-scooter NIU, anche il NQiGTs Pro è dotato di una SIM Vodafone prepagata che consente una connessione 24/7 all'app NIU. L'app, disponibile per iOS e Android, fornisce ai proprietari informazioni in tempo reale come posizione GPS, geolocalizzazione antifurto, remote tracking, diagnostica a distanza e assistenza online.

IN ARRIVO NEL 2020 Il NQiGTs Pro arriverà in Italia la prossima primavera, a un prezzo che non è ancora stato comunicato dal produttore. Sarà possibile acquistarlo nei rivenditori autorizzati o presso il flagship store aperto a Milano lo scorso 5 ottobre.