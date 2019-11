Autore:

Alessandro Perelli

MOTORE PIÙ POTENTE Dopo l’apertura lo scorso 5 ottobre del suo primo flagship store a Milano, la cinese Niu, marchio distribuito in Italia da KSR Group, si presenta a EICMA 2019 con una serie di novità per la mobilità a impatto zero. Fra i modelli di scooter elettrici presentati alla rassegna milanese il nuovo MQiGT è una evoluzione a due posti più potente del precedente MQi+. Lo stile è sempre moderno, con il faro anteriore circolare a LED che fornisce un elemento distintivo allo scooter. La pedana è piatta per un maggiore comfort ed eventualmente, poter appoggiare una sacca sportiva oppure uno zaino. Lo scooter cinese monta un motore prodotto dalla tedesca Bosch da 3 kW, che garantisce una velocità massima di 70 km/h. Niu dichiara che con lo scooter MQiGT si può viaggiare, praticamente, per una intera settimana con una singola carica dell’accumulatore poiché l’autonomia è stimata in funzione della velocità di marcia e può variare fra 55, 95 e 135 km a seconda che l’andatura sia di 70, 45 oppure 25 km/h. Chiaramente, molto dipende da ogni singola condizione di utilizzo e dalle reali necessità quotidiane dello scooterista.

UN’APP PER GESTIRE LO SCOOTER Tutti gli scooter NIU sono costruiti in collaborazione con Bosch, Panasonic e Vodafone e sono dotati di una SIM Vodafone prepagata che consente una connessione 24h 7/7 all'app NIU. L'app fornisce ai proprietari informazioni in tempo reale come posizione GPS, geolocalizzazione antifurto, remote tracking, diagnostica a distanza e assistenza online. Lo scooter elettrico Niu MQiGT, come tutta la gamma della Casa cinese, sarà disponibile negli store entro la prima metà del 2020 e sarà possibile prenotare una prova sul sito niu.com o direttamente ne flagship store Niu milanese.