Autore:

Giulia Fermani

NIU MOTO Fondata nel 2014, la NIU progetta, produce e vende scooter elettrici. Se all'inizio l'offerta era di un solo prodotto, commercializzato in Cina, negli ultimi anni il catalogo di scooter elettrici si è ampliato e ha raggiunto anche l' Europa. Per commercializzarli al meglio NIU ha pensato a un nuovo punto vendita monomarca a Milano sui Navigli. L'inagurazione del flagship store avverrà il prossimo sabato 05 ottobre 2019.

L'INAUGURAZIONE Il nuovo punto vendita monomarca di NIU, nonché primo in Italia, sarà gestito da Francesco Zhou Fei, Partner Ufficiale NIU per l’Italia. L'inaugurazione avverrà sabato prossimo -5 ottobre- dalle ore 14 fino alle 19 in Corso San Gottardo 9. Il programma della giornata prevede cocktail di benvenuto e possibilità di provare i mezzi effettuando i test drive dei nuovi modelli NIU.