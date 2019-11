Autore:

Claudio Todeschini

QUATTRO CANDELINE Per festeggiare il quarto anniversario di presenza in Italia, all’EICMA 2019 che aprirà i battenti questa settimana NIU presenta tre nuovi scooter elettrici e una bicicletta a pedalata assistita. Tutte le novità arriveranno nei negozi nel corso del primo semestre del prossimo anno.

SCOOTER ELETTRICI NIU è il principale fornitore mondiale di soluzioni di mobilità urbana sostenibile, e in quest’ottica arriverà a EICMA con tre nuovi scooter elettrici. Il primo si chiama MQiGT, ed è un’evoluzione a due posti del precedente MQi+, monta un motore Bosch da 3kw che garantisce una velocità massima di 70 km/h e un’autonomia che può arrivare a 135 km (a velocità costante di 25 km/h). Stesso motore, ma con ruote da 14” e due batterie da 60V e 35 Ah per il NQiGTs Pro, che portano la sua autonomia a 150 km. Per finire, la casa cinese porterà in fiera il nuovo UQiGT Pro, caratterizzato da un telaio ultraleggero, motore elettrico Bosch da 1.200W che gli consente di raggiungere la velocità massima di 45 km/h e 50 km di autonomia con una carica completa (85 km a velocità costante di 25 km/h).

LA PRIMA E-BIKE In anteprima a EICMA 2019 NIU presenterà anche la sua prima e-bike, la Aero EB-01, con batterie rimovibili agli ioni di litio da 48 V e 21 Ah. Il tempo di ricarica stimato è di 4/5 ore. Il motore è un Bafang, sviluppato in collaborazione con Shimano, con potenza di 250W e autonomia stimata tra i 60 e i 150 km a seconda del livello di assistenza scelto. La bicicletta sarà disponibile in tutta Europa al prezzo stimato di 1.899 euro.

NIU sarà presente in EICMA con tutta la sua gamma di modelli allo stand C50, all’interno del padiglione 9.