Autore:

Giulia Fermani

MONOPATTINO ELETTRICO Muoversi in città con la propria auto al giorno d'oggi è pressoché impossibile a causa di traffico e divieti vari. Fortuna che anche è sempre meno necessario: tra le varie alternative -car sharing, bike e scooter sharing, noleggio con conducente, my taxy, uber & Co - c'è da poco anche quella del monopattino elettrico. Dall'anno prossimo sarà della partita anche Audi, che presenta ora in forma di concept il monopattino elettrico Audi E-Tron Scooter. Quanto costa, che autonomia offre?

LEGGERO E MANEGGEVOLE Piccolo e leggero -pesa solo 12 kg- L'Audi E-Tron Scooter si può guidare con una sola mano e può essere controllato con i piedi come uno skateboard. Comodo, perché può essere facilmente ripiegato e riposto nel bagagliaio di un'auto o tirato come un carrello, ha dalla sua anche un freno a pedale idraulico che gli fa segnare un bel "più" alla voce sicurezza.

AUTONOMIA E COME VA Quando è completamente carica la batteria dell'Audi E-Tron Scooter permette di viaggiare con la sola energia elettrica per 20 km a una velocità massima di 20 km/h. Il livello di carica della batteria è visibile proprio dove si trova la batteria stessa: nella maniglia dello sterzo. Le caratteristiche di guida si possono decidere tramite l'interfaccia Bluetooth, che fornirà anche il servizio di antifurto. Da Audi sappiamo che gli assi mobili a quattro ruote consentiranno curve insolitamente strette.

LEGALE? Ma veniamo al dunque, visto che l'aspetto della legalità preoccupa non poco viste le multe che stanno fioccando agli utilizzatori di monopattino in questo periodo: si può guidare in strada? La risposta è si, garantisce Audi e spiega anche perché: su strade pubbliche è legale guidare l'E-Tron Scooter in quanto è dotato di un faro, della luce di marcia diurna, delle luci posteriori e dei freni.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Audi lancerà il monopattino elettrico E-Tron Scooter l'anno prossimo con un listino che, almeno per la Germania, segnerà circa 2 mila euro. Oltre a questa strada, però, la Casa dei Quattro Anelli ne sta vagliando una seconda: è cioè di fornirlo optional delle sue auto elettriche, che avrebbero quindi una presa dedicata nel bagaliaio.