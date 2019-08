Autore:

La redazione

A6 ALLROAD: QUARTA GENERAZIONE Audi ha aperto gli ordini in Italia per la quarta generazione della A6 allroad quattro tiptronic, station wagon dal look grintoso e super connessa, che sarà nelle concessionarie dal prossimo settembre. La SW tedesca è disponibile con la motorizzazione V6 3.0 TDI declinata con potenze di 231, 286 e 349 CV, cambio automatico tiptronic a 8 rapporti e trazione integrale quattro. La nuova Audi A6 allroad monta di serie anche le sospensioni pneumatiche adattive con assetto rialzabile di 45 mm.

I PREZZI E I MODELLI La nuova Audi A6 allroad è disponibile in tre versioni: A6 allroad 45 TDI quattro tiptronic (231 CV) al prezzo di 67.550 euro, A6 allroad 50 TDI quattro tiptronic (286 CV) che costa 69.300 euro e A6 allroad 55 TDI quattro tiptronic (349 CV), top di gamma, a 75.500 euro.

POTETE FARLA COME VI PARE Come da tradizione Audi, il listino comprende anche una ricchissima scelta di accessori disponibili per confezionarsi, praticamente su misura, la propria A6 allroad. Sono addirittura 33 le pagine dedicate agli optional a pagamento, qui trovate l’elenco completo.