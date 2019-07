Autore:

Giulia Fermani

RISPARMIARE TEMPO Dopo l’introduzione delle avveniristiche functions on demand, la Casa dei quattro anelli evolve in chiave hi-tech anche i servizi d’assistenza, supportando il cliente tanto da remoto quanto in officina. Come? Grazie alla digitalizzazione dei servizi after sales Audi Service.

SU MISURA La personalizzazione dei servizi after sales proposta dalla Casa di Ingolstadt punta a far risparmiare tempo agli automobilisti. Le macro soluzioni individuate per rendere l'assistenza personalizzata e on demand sono l'Assistenza rapida e individualizzata, il Service Booking online e il Mobile Service Reception e Pick-up & Delivery. Porta d'accesso a ognuna di queste soluzioni: la registrazione alla piattaforma myAudi.

SERVIZI DA REMOTO Sul proprio profilo MyAudi ognuno avrà a disposizione una serie di attività tra cui scegliere: il Service Booking online e l’Audi Self Check sopra tutti. Il primo serve a prenotare un appuntamento, selezionando il servizio desiderato per l’assistenza, direttamente da pc, tablet o smartphone mentre nell’Audi Self Check, il servizio si sostituisce al Cliente per l’invio della richiesta. Un mese prima della scadenza degli intervalli di manutenzione, l’auto manda il promemoria di assistenza dell’intervento necessario al Service Partner, che contatta il proprietario dell'auto per fissare un appuntamento.

SERVIZI IN OFFICINA E A CASA La digitalizzazione dei servizi d’assistenza arriva anche in officina grazie all’applicazione iPad Mobile Service Reception. L’App razionalizza e snellisce le procedure di ricezione, dalla comunicazione immediata dei preventivi di spesa, alla firma digitale dell’ordine. Se non avete tempo per andare in officina? C’è il servizio Pick-up & Delivery: basta una telefonata e il Service Audi ritira e riconsegna la vettura nel luogo indicato, mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo.