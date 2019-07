Autore:

Federico Sardo

AUDI RS Q3 SPORTBACK, LE FOTO SPIA Ecco le prime "spy" della prossima generazione di Audi RS Q3 Sportback, scattate in Germania con qualche mese di anticipo rispetto al suo lancio sul mercato, previsto per l'inizio del 2020, e alla presentazione statica, che si svolgerà a settembre al Salone di Francoforte. Audi è sempre più forte nel settore dei SUV, e la RS Q3 sarà la versione di punta di Q3, per chi cerca un SUV/coupé compatto e dalle grandi performance.

ESTETICA E PERFORMANCE Si tratta di una sorta di versione sport coupé dell'ultima Q3, e dalle foto spia tra i miglioramenti possiamo intuire un body kit più aggressivo, un assetto più ribassato, uno spoiler posteriore e cerchi da 20 pollici. Che cosa sappiamo al momento della nuova Audi RS Q3 Sportback? Per ora abbastanza poco. È molto probabile però che sotto il suo cofano ci sarà l'ultimo modello di motore da 2,5 litri a cinque cilindri turbo a benzina che già abbiamo visto sull'Audi RS3 e sulla TT RS. Se le performance si confermeranno le stesse registrate da quei modelli, dovrebbero assestarsi su circa 400 cavalli e 480 Nm di coppia, con un incremento di oltre 30 cavalli e 15 Nm rispetto a quelle della RS Q3 attuale. Con il suo cambio automatico a doppia frizione automatica e il sistema a quattro ruote motrici di Audi, la nuova RS Q3 Sportback dovrebbe essere in grado di andare da 0 a 100 km/h in circa quattro secondi, migliorando così di un buon 0,4 rispetto al modello precedente. La velocità massima sarà elettronicamente limitata a 250 km/h.

MOTORIZZAZIONI È molto probabile anche che ci saranno delle motorizzazioni meno potenti, come un 1,5 litri TSI a benzina o un 2 litri TDI. I modelli meno potenti avranno probabilmente un cambio manuale a sei marce, mentre per le top di gamma ci sarà il precedentemente menzionato automatico a doppia frizione a sette velocità. Per quanto la piattaforma MQB potrebbe supportare un sistema plug-in ibrido, è improbabile che sia introdotto sul mercato sin dal lancio.

INTERNI E ACCESSORI Se la Q3 Sportback standard già presenterà il top di gamma di Audi a livello di infotainment, ci aspettiamo che la versione RS presenti anche sedili avvolgenti, volante sportivo e pedali in acciaio inossidabile. Prevediamo inoltre che la RS presenti di serie anche fari a Led, active lane assist, adaptive cruise control, sensori di parcheggio posteriori, monitoraggio dei punti ciechi e portellone posteriore motorizzato. Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori notizie.