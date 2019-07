Autore:

La redazione

ARRIVO PREVISTO 2021 Le nuove Audi S5 Sportback e Audi S5 Cabrio saranno svelate, molto probabilmente, nel corso del 2021 con un facelift che ne renderà il look più attuale e in linea con il family feeling Audi. Le modifiche coincidono con l’aggiornamento di metà vita dell’intera gamma, che avrà inizio nella seconda metà del 2020 per le versioni meno performanti della A5. Le foto spia evidenziano delle modifiche ai fascioni paraurti anteriori e posteriori oltre che ai proiettori a led, sia davanti sia dietro. Dalle immagini si vede anche la calandra single frame modificata: è più larga e più bassa rispetto al modello attuale.

NOVITÀ ANCHE IN ABITACOLO La cellula abitativa sarà aggiornata soprattutto a livello di ergonomia adottando un display touchscreen da 10,1 pollici che troverà posto nella parte più alta della plancia. Chiaramente non mancherà l’Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici, la strumentazione digitale completamente configurabile, che da qualche anno ha preso il posto – di serie o come optional – del cruscotto analogico. A livello di infotainment, le nuove Audi S5 sfrutteranno la connessione web attraverso il sistema MMI Plus, che è compatibile con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto e sfrutta anche il sistema di riconoscimento vocale.

MOTORE MILD-HYBRID Se il motore dell’attuale S5 è un V6 turbo 3.0 litri da 354 CV con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale, la prossima generazione monterà quasi certamente un’unità di tipo mild-hybrid con rete a 48V. Questa power-unit è essenzialmente un sistema motore-generatore in grado di recuperare energia in frenata o in marcia per immagazzinarla in un piccolo accumulatore situato nel bagagliaio. L’energia può essere usata in seguito per avviare il motore o aiutarlo in condizioni di carichi elevati. Il mild-hybrid è attualmente usato sulle S6 e S7 per alimentare un compressore elettrico ed equilibrare l’erogazione della potenza. Attualmente non sono stati dichiarati i dati relativi a potenza, coppia motrice e consumi delle nuove Audi S5.