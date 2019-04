Autore:

Lorenzo Centenari

GASOLIO AL POTERE Il dieselgate è acqua passata, oggi i Quattro Anelli sono certi della regolarità e della superiorità della propria tecnologia a gasolio, anche sui motori più potenti. E così, dopo le edizioni Sport del Suv Q5 (SQ5), di A6 e A6 Avant (S6, S6 Avant), infine della coupettona A7 Sportback (S7 Sportback), Audi infila un turbodiesel anche nello stomaco delle versioni al vetriolo della propria A5, nomi di battaglia S5 Coupé ed S5 Sportback. In Europa niente più un V6 benzina (ancora in voga invece in Usa): spazio al 3.0 V6 TDI, unità che anche grazie alla soluzione mild-hybrid raggiunge la potenza di 347 cv. S5 Coupé/Sportback in vendita in Italia da maggio 2019, prezzi di partenza (ancora ufficiosi) di 70.000 euro circa.

ATLETE CAMUFFATE Come sempre discreto il pacchetto estetico: S5 Coupé ed S5 Sportback TDI le riconosci per i cerchi in lega da 18 pollici, le pinze freno a 6 pistoncini di colore nero, il "blade" frontale e le calotte specchi retrovisori in alluminio, e al posteriore, la classica griglia a nido d'ape e l'estrattore in nero titanio dal quale sbucano i due terminali di scarico. All'interno, sedili sportivi S, selettore del cambio Tiptronic (8 marce) con logo dedicato, pedaliera in acciaio inox e inserti in alluminio spazzolato o in carbonio.

DIESEL DA CORSA Ma il nocciolo è il motore, quel 6 cilindri a V da 3 litri con compressore ad azionamento elettrico, che si alimenta a gasolio, e che in associazione alla tecnologia Audi mild hybrid con rete di bordo da 48 Volt (recupero energia in frenata e decelerazione, funzione di "veleggio" a velocità di crociera) non solo sprigiona 347 Nm e 700 Nm di coppia (0-100 km/h in 4,8 secondi), ma anche riduce i consumi a soli 6,2 l/100 km, quasi il 20% in meno rispetto al precedente 3.0 TFSI. Emissioni CO2? 161 g/km, per un soffio nuova Audi S5 non schiva l'ecotassa. Solo il sound non sarà il medesimo di un turbo benzina, ma vuoi mettere il risparmio alla pompa? E tutti quei Newtometro in dotazione "gratis"?