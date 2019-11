Autore:

Giulia Fermani

GIVI A EICMA 2019 La gamma di valigie in alluminio Givi guadagna un nuovo elemento: Givi Trekker Alaska debutta a Eicma 2019 offrendo una capacità di carico di 36 litri. La struttura, in alluminio, è disponibile in doppia finitura, Natural e Black. Questa nuova valigia si aggancia ai telaietti Monokey, che sono molto versatili, rendendola agganciabile ai modelli più disparati, comprese le moto non più in commercio. Ci spiega tutto nel dettaglio Antonio Rizzini di Givi. Guarda il video dell'intervista.