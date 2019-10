Autore:

Giulia Fermani

NUOVO CASCO PER EICMA 2019 Novità in salsa jet per Givi: il nuovo casco X.22 Planet debutterà in anteprima a Eicma 2019. Grazie alla visiera lunga è adatto anche alla stagione più fredda.

COM' È In continua crescita dai primi anni del 2000, il catalogo Givi apre le porte a un nuovo arrivo per il 2019: il casco Givi X.22 Planet, in scena a Eicma 2019 dal 7 al 10 novembre prossimi. Nonostante si tratti di un jet è adatto all'uso in ogni stagione, grazie alla calotta in tecnopolimero di derivazione integrale e alla visiera lunga, che garantiscono una protezione superiore alla media. Completano l'offerta il visierino parasole interno e il sistema di aerazione con presa d’aria frontale regolabile ed estrattore posteriore. Disponibile in le due linee di colori e grafiche: Hyper, con grafiche vivaci, colori fluo e stile sportivo e Solid, che include tre proposte in tinta unita.

Taglie: XS (54) - XXL (63)

Peso: 1.350 grammi

Prezzo: 132 euro (Hyper) e 129 euro (Solid)