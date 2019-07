Autore:

Federico Sardo

EA122 NELLA GAMMA EASY-T DI GIVI Nell'ampia gamma di borse GIVI per i piloti di moto e scooter, arriva EA122, specifica per essere fissata nel tunnel dello scooter. Fa parte della linea EASY-T, soprannominata "la corazzata": venticinque modelli diversi, di borse morbide adatti a soddisfare una vastissima serie di esigenze per quanto riguarda il trasporto di bagagli.

CARATTERISTICHE La nuova EA122 è una borsa principalmente da scooter, capiente (23 litri) ma compatta. È dotata di scomparto superiore con una finestra porta smartphone, utile per tenere sempre lo schermo in vista, di una maniglia ergonomica per il trasporto e di una cinghia a tracolla comodamente imbottita. L'apertura superiore è a ferro di cavallo e presenta due tasche laterali nonché una posteriore. Nella tasca posteriore inoltre trova posto una copertina antipioggia.

L'ESTETICA, LE DIMENSIONI, IL PREZZO Se la struttura di EA122 è fatta di colori poco appriscenti come il nero e il grigio, la borsa presenta però inserti riflettenti per aiutare la visibilità sulla strada e un contrasto creato dai tiretti flessibili delle zip, proposti in un acceso giallo fluo. Le dimensioni sono di 310 x 290 x 250 mm ed è realizzata in Poliestere 600D. Il prezzo consigliato è di 69 euro.

LA GAMMA EASY-T La nota gamma EASY-T di GIVI comprende venticinque differenti modelli, costantemente aggiornati, e ha recentemente visto l’introduzione di varie nuove proposte. Citiamo per esempio anche il borsello da serbatoio EA123, con 5 litri di capienza, e la borsa cargo EA120, impermeabile e con ben 15 litri di capienza.