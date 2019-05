Autore:

Danilo Chissalé e Simone Valtieri

NOZZE DI ROVERE 21 anni! È da tanto che dura la partnership tra LCR, team decano del Motomondiale con Honda, e Givi, sponsor principale della scuderia monegasca guidata da Lucio Cecchinello. E da ancor più tempo è in piedi la solida amicizia tra lo stesso Cecchinello e Giuseppe Visenzi, fondatore 40 anni fa del brand bresciano che produce valigie, bauletti, caschi, borse e accessori per gli appassionati delle due ruote.

TRA TRADIZIONE E FUTURO E proprio a Brescia presso il G. Visenzi Motormarket è stata celebrata, come ogni anno avviene in occasione del Gran Premio d'Italia, questa bella e duratura partnership, alla presenza dei due piloti del team, Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami, e di tanti fan che hanno potuto incontrarli. All'evento si è parlato di futuri progetti del team Honda LCR e delle innovazioni in arrivo in casa GIVI la prossima stagione, alla presenza ovviamente del patron e fondatore Giuseppe Visenzi e della sua famiglia.

FACE-2-FACE Dopo l'interessante conferenza, abbiamo avuto l'occasione di fare due chiacchiere con i ragazzi che portano ogni weekend di gara in pista la RC213V, che sono stati molto disponibili e hanno risposto alle nostre domande. Abbiamo chiesto loro tra le altre cose cosa piacerebbe rubare a tre campioni come Marc Marquez, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Sentite un po' cosa ci hanno risposto, e guardate come si sono destreggiati tra le diverse domande che gli abbiamo posto in questo socculento video tutto per voi.