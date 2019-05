Autore:

ORARI TV A due settimane dal Gran Premio di Francia a Le Mans, il motomondiale torna a rombare tra le colline toscane dove ha sede l'Università delle due ruote: l'autodromo del Mugello. All'appuntamento del Gran Premio d'Italia si arriva con un Marc Marquez che prova la fuga nella classifica iridata, e con il solo Andrea Dovizioso ancora a contatto, con appena 8 punti di margine. Dopo l'appuntamento francese hanno invece perso terreno Alex Rins e Valentino Rossi, che non sono però ancora certamente fuori dai giochi. Sulla pista italiana il Dottore vorrebbe tornare a trionfare spinto dalla marea gialla sulle colline, ma tanti possono far bene, da Marquez ai ducatisti, team lo scorso anno vincente con Jorge Lorenzo, che precedette Dovi e Rossi. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che seguiranno anch'esse l'evento LIVE. Di seguito tutti gli orari del weekend francese, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio d'Italia, al Mugello.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 31 maggio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 1 giugno

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 2 giugno

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Dirette TV8



Sabato 1 giugno

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 2 giugno

14:00 - Gara Moto3

15:30 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP