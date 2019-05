Autore:

Simone Valtieri

SUBITO MARC Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia sul tracciato del Mugello, Marc Marquez mette subito il cupolino della sua Honda davanti a tutti, con il tempo di 1'47"558 realizzato nei primi minuti di prove. Dietro di lui si sono piazzate due Ducati del team Mission Winnow: all'ultimo giro utile Danilo Petrucci, pagando al rivale 193 millesimi, e poi la wild card Michele Pirro a 246 millesimi, sempre presente al Mugello per la moto di Borgo Panigale e lo scorso anno protagonista di una rovinosa caduta alla San Donato (la prima staccata) dal quale è uscito fortunatamente senza grandi conseguenze.

TOP TEN Nel giro di tre millesimi hanno chiuso altri tre piloti: l'ormai sempre più rapido Fabio Quartararo, migliore delle Yamaha in pista, a 253 millesimi dalla vetta, l'Aprilia di Aleix Espargaro a 254, e la Ducati di Jack Miller a 256. Dai tre decimi al mezzo secondo si sono piazzati poi Taka Nakagami, Pol Espargaro e Cal Crutchlow, due Honda LCR con in mezzo una KTM.

PARTENZA LENTA Decimo è stato Andrea Dovizioso a 656 millesimi con la sua Ducati, e non è stato l'unico big a nascondersi. Alle sue spalle hanno chiuso Alex Rins e Valentino Rossi, con Maverick Vinales 14° e Jorge Lorenzo solo 18°. Per quanto riguarda gli altri italiani, Andrea Iannone con l'Aprilia è stato 13°, Franco Morbidelli con l'altra Yamaha del team Petronas 15°, e Pecco Bagnaia con la vecchia GP18, 17°. Si torna in pista alle ore 14.10 per la seconda sessione di oggi.

Risultati FP1 GP d'Italia 2019