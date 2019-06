Autore:

Simone Valtieri

SUPER PETRUX Danilo Petrucci abbatte il record del Mugello e si piazza davanti a tutti nella terza e più importante sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Il ternano della Ducati rischia di essere il primo uomo a scendere sotto l'1'46" al Mugello in sella a una moto. L'italiano ha preceduto la sorpresa Pol Espargaro su KTM e il leader del mondiale Marc Marquez con la Honda. Accesso diretto alla Q2 anche per Nakagami, Miller, Quartararo, Vinales, Crutchlow, Morbidelli e Bagnaia mentre restano fuori per pochi decimi dalla qualifica per la pole, Dovizioso, Lorenzo, Rossi (autore di un lungo alla Bucine) e Pirro. In difficoltà anche Rins, solo 17°, e Iannone, 21°.

VIA VELOCE! Ma vediamo nel dettaglio com'è andata: si dà subito fuoco alle polveri al Mugello con Marc Marquez che abbassa il tempo di ieri di Bagnaia in avvio di sessione e scende a 1'46"696. Impressionante la capacità di andar subito forte dello spagnolo, che come ieri in FP1 fa un ottimo tempo in avvio di sessione e poi si dedica al setup per la gara. A metà sessione la vetta viene presa dal suo compagno di marca Taka Nakagami in 1'46"456. Alle sue spalle si inserisce Fabio Quartararo in 1'46"498, dimostrando che la Yamaha può andare forte.

LA CRONACA A 10 minuti dal termine cominciano a cadere i record e a fioccare i time attack. Danilo Petrucci con la sua Ducati GP19 passa sul traguardo in 1'46"056 andando quasi 2 decimi sotto alla pole di Rossi dello scorso anno e rifilandone 4 a Nakagami. Sfruttandone la scia in seconda piazza si mette Pol Espargaro con la KTM in 1'46"356. Rossi con il suo primo tentativo non riesce ad entrare nella top 10 ed è 12° e anche Marquez è costretto a tornare in pista perché scivolato rapidamente in ottava posizione dietro anche a Crutchlow, Miller, Morbidelli. Bagnaia e Dovizioso sono al limite dei dieci. Si vede anche Lorenzo, 11°

TIME ATTACK Vinales si prima la nona poi la quinta posizione, cacciando fuori dai dieci Dovizioso. Marquez rischia di cadere ma si salva, ma all'ultimo giro si piazza in seconda posizione a 0"224 da Petrux, anche se beffato un attimo dopo da Pol Espargaro! Rossi al terzo intertempo era a 135 millesimi da Petrucci ma nell'ultimo settore commette un errore e va sulla ghiaia alla Bucine, vanificando la possibilità di passare (peraltro in carrozza) in Q2. Anche Dovizioso non ce la fa, perdendo troppo nel terzo settore durante il suo ultimo tentativo e restando 11°, staccato di ben 7 decimi dal compagno. Resta dentro invece per un soffio Pecco Bagnaia, che lima il suo tempo delle FP2 di ieri di 2 centesimi (gli sarebbe comunque bastato).

Risultati FP3 GP d'Italia 2019