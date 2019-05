Autore:

Simone Valtieri

GREEN POWER Francesco "Pecco" Bagnaia con la Ducati GP18 dello scorso anno è stato il più veloce di tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, in corso di svolgimento sul tracciato del Mugello. Il giovane italiano ha beffato l'altro rookie, Fabio Quartararo, di appena 46 millesimi, siglando un miglior tempo di 1'46"732, a circa mezzo secondo dalla pole dello scorso anno di Valentino Rossi.

BUCINE RECORD Dietro ai due giovani talenti si sono piazzati a breve distanza anche Danilo Petrucci con la Ducati ufficiale, Pol Espargaro con la KTM e Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale. Sesto Marc Marquez, che ha realizzato il suo tempo a inizio sessione (un comunque buon 1'47"062 che è rimasto imbattuto fino alle fasi finali) e non ha provato il time attack alla fine. Nella top ten anche Rins, Crutchlow, Miller e Morbidelli, con un distacco da Bagnaia di circa 4-5 decimi.

DOVI & ROSSI LONTANI 11° si è classificato Andrea Dovizioso a 6 decimi con l'altra Ducati ufficiale, che ha preceduto Johann Zarco e il suo compagno di team qui al Mugello, Michele Pirro. Male sia Valentino Rossi che Jorge Lorenzo. I due ex compagni di team navigano a 1" e a 1"4 dalla vetta in 18° e 20° posizione; tra i due si è piazzato Andrea Iannone con l'Aprilia. Due le cadute: Johann Zarco alla Palagio e Jack Miller al Correntaio, tutte senza grosse conseguenze per il pilota.

Risultati FP2 GP d'Italia 2019