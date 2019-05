Autore:

PROVE DI FUGA È tempo di passione, è tempo di far casino, è tempo di Gran Premio d'Italia al Mugello. La MotoGP atterra tra le colline toscane dove si srotola l'università del Mugello, una delle piste più belle e difficili dell'intero panorama mondiale. In testa alla classifica iridata troviamo Marc Marquez, che dopo lo zero di Austin si è ripreso la testa della classifica con la doppietta Spagna-Italia e tiene a 8 lunghezze di distanza Andrea Dovizioso con la Ducati. E proprio le moto rosse del Dovi e di Petrucci saranno le sue grandi rivali in quest'occasione, con Valentino Rossi e Maverick Vinales a giocare da outsider per la vittoria. Morbidelli, Quartararo, Rins, Lorenzo, Miller, Crutchlow e compagnia rombante siamo certi però che non staranno a guardare e terranno svegli di giorno il pubblico sugli spalti naturali della pista, visto che di notte sarà la solita baldoria a farla da padrone, al grido di "Al Mugello non si dorme!".

IL CIRCUITO Rettilineo, San Donato, Luco-Poggio Secco, Materassi-Borgo San Lorenzo, Casanova-Savelli, Arrabbiata 1 e 2, Scarperia-Palagio, Biondetti 1 e 2, Correntaio, Bucine e di nuovo rettilineo. Questo è il Mugello, dove si può superare in diversi punti, ma solo i campioni riescono a farlo in tutti. La pista si trova a 30km da Firenze, è di proprietà della Ferrari ed è lunga 5.245 metri, con 6 curve a sinistra, 9 a destra, 14 metri di carreggiata e un lunghissimo rettilineo di 1141 metri da affrontare in piena fino alla staccatona della San Donato. 23 saranno i giri che i centauri della classe regina percorrono ininterrottamente dal 1994. Prima il Mugello è stato sede del GP in altre 4 occasioni: 1976, 1978, 1985 e 1992.

I NUMERI Per battere il record della pista i ragazzi della MotoGP dovranno fare meglio di quanto fatto lo scorso anno da Valentino Rossi per prendersi la pole: 1'46"208, un tempo mostruoso sul probante tracciato toscano, ben distante dal record in gara che appartiene a Marc Marquez e risale al 2013 in 1'47"639. Ma la cosa che più impressiona qui sono le velocità raggiunte dalle moto in fondo al rettilineo principale: 356,5 kmh per Andrea Dovizioso nel 2018 con la Ducati! Di questa pista Rossi è stato in passato eletto "sindaco", con 7 affermazioni consecutive dal 2002 al 2008, dopodiché non è più riuscito a trionfare e la fascia tricolore è passata sulle spalle di Jorge Lorenzo, 6 vittorie tra il 2011 e il 2018. Hanno into al Mugello una sola volta in MotoGP anche Marquez (2014) e Dovizioso (2017). Come già detto: qui vincono solo i campioni!

IL METEO Pioverà? Non pioverà? Dopo questo maggio piovoso su tutta l'Italia, il fine settimana della MotoGP dovrebbe lasciare spazio a un tempo un po' più clemente sul Mugello, soprattutto venerdì. Sabato e domenica previsto invece cielo nuvoloso, ma temperature alte, in pista e fuori! Nel dettaglio di dati di weather.com

Venerdì 31 maggio: temperature 11°-23°, precipitazioni 0%, umidità 50%, vento 13kmh

Sabato 1 giugno: temperature 13°-25°, precipitazioni 0%, umidità 51%, vento 13kmh

Domenica 2 giugno: temperature 14°-26°, precipitazioni 20%, umidità 56%, vento 10kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP d'Italia è prevista la diretta anche su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

