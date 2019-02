Autore:

Giulia Fermani

Disponibile sia in versione standard che GT, Yamaha Tracer 900 è stata scelta da Givi per un nuovo kit di accessori dedicati. Le soluzioni offerte da Givi vanno incontro a alle differenti esigenze di viaggio dei possessori di questa crossover veloce, comoda e capace di passare con disinvoltura dall’asfalto cittadino allo sterrato leggero delle gite fuori porta. Di seguito alcuni degli accessori scelti da Givi per questa sport-tourer che ben si presta ad essere "accessoriata". Guarda la gallery.

Alcuni accessori del kit Givi:

Cupolino fumè 84 euro

Parabrezza trasparente 104 euro

Paraspruzzi aggiuntivo 59 euro

Supporto che allarga la superficie di appoggio del cavalletto laterale 37 euro

Paramotore specifico 160 euro

Protezione per radiatore 88 euro

Scatola porta attrezzi 76,95 euro con kit per fissarla alla moto 55 euro