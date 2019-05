EVENTO GIVI Motociclisti drizzate le antenne: sappiamo che il tempo ancora non è un granché ma Givi vi offre un valido motivo per saltare in sella alla vostra due ruote. Il prossimo venerdì 24 maggio 2019 appuntamento al Visenzi Motomarket per conoscere le nuove novità Givi e conoscere da vicino i piloti del team LCR- Honda.

INFO ORARI L'evento Meet and Greet 2019 inizierà alle ore 17,15 del venerdì al G. Visenzi Motomarket (Campo Grande - in Via Tadini, 33 a Brescia) e proseguirà fino alle 19. Grandi protagonisti saranno i piloti Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami oltre al Team Manager Lucio Cecchinello con il Team LCR- Honda e la famiglia Visenzi. Ingredienti principali dell'evento saranno la sessione di autografi e foto con i piloti.