STAND TRIUMPH A EICMA 2019 Triumph porta la sua Bobber TFC 2020, realizzata in soli 950 esemplari numerati. TFC sta per trattamento Triumph Factory Custom. Ne parliamo con Andrea Buzzoni General Manager Triumph Italia.

TRIUMPH BOBBER TFC Per la versione in tiratura limitata della Triumph Bobber il nero è il colore dominante: telaio, cerchi anodizzati e la fibra di carbonio presente un po’ ovunque, dalle carenature ai supporti per il parafango anteriore. Nuovo anche il proiettore a LED anteriore con una luce diurna esclusiva. L’edizione limitata della Bobber monta sospensioni anteriori e posteriori regolabili Öhlins, pinze freno radiali monoblocco Brembo M50, marmitte in titanio spazzolato con terminali in fibra di carbonio.