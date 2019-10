Autore:

Danilo Chissalè

ANCORA REGINA Triumph rinnova la naked di media cilindrata Street Triple RS, la più sportiva della famiglia, nonché il punto di riferimento della categoria naked sportive di media cilindrata. Il look è tutto nuovo, il motore è stato affinato ed ora rispetta le normative Euro 5, la ciclistica è ancora da primato nella sua categoria.

TOUT COURT Il look grintoso unito alle spiccate qualità dinamiche le ha permesso di conquistare il cuore degli smanettoni di tutt’Italia, anzi di tutta Europa. Per saggiarne la bontà l'abbiamo testata sulle tortuose strade spagnole e tra i cordoli dell’Autodromo di Cartagena. Per scoprire come se l’è cavata, pregi, difetti, modifiche e prezzo guardate il video nella gallery, per la prova completa invece cliccate qui.