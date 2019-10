Autore:

Danilo Chissalè

BALZO DI QUALITÁ Rinnovarsi quando si rappresenta il top della classe è difficile, quasi impossibile. Triumph è convinta di esserci riuscita con la nuova Street Triple RS MY 2020, l'ultima arrivata di una dinastia di naked a 3 cilindri portata al debutto dalla Casa di Hinckley nel 2007. Stiamo parlando di una rivisitazione completa che rinnova forme, stile e carattere e non tralascia di certo le performance. La nuova Street Triple RS punta dunque a riconfermarsi come riferimento della categoria con una serie migliorie pensate appositamente per sottolineare ancor di più le doti di maneggevolezza e precisione di guida che da sempre la contraddistinguono.

NUOVO LOOK Ad un occhio distratto potrebbe sembrare tutto invariato, ma così non è. Il restyling della nuova Street Triple RS è volto a presentarla sotto una veste ancora più riconoscibile. I fari a Led e con tecnologia DRL sono stati ridisegnati con una forma più distintiva: e in più migliorano nettamente la visibilità notturna. Le sovrastrutture sono più spigolose e pulite: il nuovo cupolino e le prese d’aria sono pronunciate e contribuiscono a definire l’anteriore, mentre i convogliatori laterali, il codino posteriore, l’unghia coprisella e il puntale sono stati profondamente modificati ottenendo un design esclusivo.

DISPLAY TFT E APP MYTRIUMPH Anche la strumentazione si è evoluta, guadagnando funzionalità avanzate, tutte gestibili attraverso lo schermo TFT a colori dietro il cupolino e il sistema di connettività MyTriumph già installato e pronto per essere utilizzato via Bluetooth (opzionale). Questa miglioria consente l'interazione con le videocamere GoPro, la navigazione turn-by-turn le telefonate e la musica tramite lo schermo e il joystick multifunzione. Il rinnovamento delle grafiche però non mi ha convinto molto inquanto poco leggibili e complesse... Le vecchie grafiche erano di gran lunga più fruibili, d'altronde non sempre nuovo significa migliore. La nuova Street Triple RS è presentata in due diverse combinazioni di colori: Matt Jet Black e Aluminium Silver con il telaio in Titanium Silver, come la gamma Speed Triple.

MOTORE RUGGENTE L’allestimento RS di questa naked è la versione più ricca di tutta la gamma Street Triple - che si confermerà anche nelle versioni S ed R - e monta il nuovo motore a tre cilindri 765 sviluppato in collaborazione con i team del mondiale di moto2. Gli aggiornamenti del motore includono un nuovo albero a camme, ottimizzato per maggiori prestazioni ai medi regimi e componenti come albero motore, frizione e contralbero di bilanciamento alleggeriti per una riduzione della massa complessiva del motore. Il nuovo silenziatore è progettato per migliorare il flusso dei gas di scarico grazie al sistema a doppio catalizzatore, che permette anche l’omologazione della Street Triple RS alle normative Euro 5. State sereni, il sound caratteristico della Street Triple è rimasto, è solo un po' più ovattato.nm

CAMBIO QUICKSHIFT Il cambio della nuova Street Triple RS ha i rapporti di prima e seconda marcia accorciati. La frizione antisaltellamento, ereditata dalla precedente versione e abbinata al cambio elettroattuato Triumph Shift Assist, assicura innesti più fluidi e una più precisa gestione delle cambiate sia in salita sia in scalata. Le cinque modalità di guida Road, Rain, Sport, Track e Rider (personalizzabile) sono state ottimizzate e regolano la risposta di acceleratore, Abs e controllo di trazione e possono essere facilmente selezionate durante la guida. La modalità Rain limita la potenza a 100 CV per una maggiore sicurezza. Street Triple RS eredita dal modello precedente il sistema ride-by-wire, l’Abs regolabile e il controllo di trazione disinseribile.

OK, MA POTENZA E COPPIA? Davvero un pacchetto tecnico molto evoluto, quindi tutto bello, tutto preciso e tutto nuovo. Ma quanta potenza e coppia hanno spremuto dal nuovo tre-in-linea inglese? Eccole nero su bianco: l’affinamento tecnico ha permesso di toccare la bellezza di 123 CV a 11.750 giri/min e 79 Nm a 9.350 giri/min. A livello ciclistico, la nuova Street Triple RS monta una forcella Showa big piston da 41 mm completamente regolabile, con escursione di 115 mm, e al posteriore un monoammortizzatore Öhlins STX 40 completamente regolabile e con serbatoio separato, la cui escursione è di 131 mm. Anche l’impianto frenante si avvale di componentistica al top, la Street Triple RS è dotata di pinze anteriori monoblocco radiali Brembo M50 a 4 pistoncini, una pompa freno Brembo MCS con leva regolabile, oltre ad una pinza posteriore scorrevole Brembo. Infine, gli pneumatici di prima dotazione sono Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, ovverosia le prestazioni di uno pneumatico da pista, ma omologato per la strada.

COLORI E PREZZO Per staccare l'assegno e mettersi nel box una fiammante Triumph Street Triple RS ci sarà da attendere dicembre 2019. Nel frattempo potrete scegliere se la preferite in colorazione argento/bianco/rossa come l'esemplare che abbiamo testato qui a Cartagena oppure in nero/bianco/giallo. Ovviamente, come da tradizione Triumph , non mancano gli accessori per personalizzare e rendere ancor più eclettica la naked di media cilindrata britannica.