Autore:

Danilo Chissalè

RITORNO CON (BRITISH) STILE Triumph torna a Milano dopo anni, lo fa in grande stile con uno store da oltre 3.000 metri quadrati che promette di rivoluzionare il modo di acquistare le moto. Milano, e chi se no. Il Capoluogo lombardo rappresenta la piazza che più si avvicina allo stile Triumph: cultore del bello ma mai fine a sé stesso, sapientemente integrato nel panorama contemporaneo.

A 360° Il nuovo Store situato in zona Corvetto, precisamente in Via privata Filzi 4, offrirà agli appassionati del marchio britannico un’esperienza a 360 gradi. Da Triumph Milano si compreranno le moto, certo, ma si potrà anche ricevere assistenza tecnica, abbigliarsi da capo a piedi con la linea d’abbigliamento Triumph, personalizzare la propria moto con gli accessori (South Garage vi dice nulla?) e si potrà anche mangiare (un gran bene) nel South Garage Bistrot.

I PADRINI L’idea è Triumph, il coraggio e il rischio d’impresa è di South Garage, ecco cosa ne pensano i padrini di quest’operazione, il patron di South Garage Giuseppe Carucci e Andrea Buzzoni, General Manager di Triumph Italia. “Triumph Milano vedrà uniti sotto lo stesso tetto ricerca, esclusività, stile, passione e design. Tutto questo contribuirà a rendere unico e speciale uno scenario in cui ciascun cultore del ‘bello e ben fatto’ troverà il riferimento ideale per vivere in modo intenso e appagante le proprie passioni”. Dice Carucci, altrettanto soddisfatto dell’unione è Buzzoni: “Il punto vendita è il luogo in cui il brand esprime, nelle sue diverse declinazioni, i propri valori e la propria visione. Milano è l’unica città cosmopolita d’Italia, crocevia per mondi molto vicini al nostro sistema valoriale: dinamismo, design, lifestyle e passione per le due ruote. L’apertura di un progetto così innovativo vuole essere un omaggio ai nostri tanti appassionati milanesi, un luogo di incontro attraente e accogliente dove vivere e condividere la propria passione made in Britain”.

STAY TUNED Proprio in occasione dell’inaugurazione abbiamo avuto modo di intrattenere una piacevole chiacchierata con Andrea Buzzoni, appassionato motocilista prim’ancora che manager, che ci ha parlato ovviamente dello store di Milano ma anche delle strategie future del marchio, della mobilità elettrica e tanto altro ancora. State sintonizzati per non perdervi nemmeno una parola!