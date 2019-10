Autore:

Danilo Chissalè

A TUTTO TONDO Triumph torna a Milano in grande stile con un flagship store che promette di cambiare radicalmente il modo di acquistare la motocicletta. Triumph Milano offre a chi si reca in concessionaria un’esperienza a tutto tondo: dall’acquisto all’assistenza, passando per la personalizzazione di moto e outfit con le linee di accessori e abbigliamento dedicate.

THE BOSS Per svelarci tutti i segreti dello store abbiamo intervistato Andrea Buzzoni, General Manager di Triumph Motorcycles Italia. Anni d’esperienza nel modo delle due ruote in brand di prim’ordine come BMW e Ducati come manager ma ancor prima appassionato motociclista. Nella nostra chiacchierata abbiamo toccato anche temi come communuty, sicurezza stradale e futuro elettrico. Gli argomenti vi incuriosiscono? Cliccate play sul video nella nostra gallery.