Autore:

Redazione

SCORPION AL SALONE DI MILANO A Eicma 2019 Scorpion, marchio leader nel mondo dei caschi per le moto, presenta il suo nuovo Exo R1 Carbon Air, un casco full carbon leggero e regolabile per gli amanti della velocità. Christian Occhipinti, Direttore Commerciale Scorpion Italia, ci svela tutti i suoi segreti in questa intervista dal Salone. Guarda il video.

IL CASCO EXO R1 CARBON AIR Pensato per gli amanti della velocità in pista, Scorpion Exo R1 Carbon Air è totalmente in carbonio, comodo e leggero grazie alle schiume 3D, presenta una visiera trasparente e una nera di serie, e un sistema di chiusura ad anello “Doppia-D” in titanio leggero e capace di garantire una grande sicurezza.

LE TAGLIE, IL PREZZO, LA DATA DI USCITA Disponibile in tre misure (XS-M, L o XL-XXL) due colori (Black e Matt Black) da dicembre 2019, il prezzo sarà di 469,90 euro IVA inclusa.