Autore:

Marco Rocca

PER GLI SPORTIVI In questa puntata di MotorUnboxing vi parlo di un casco dedicato a chi usa la moto su strada ma anche tra i cordoli, e quindi in cerca la massima prestazione. E’ il top di gamma Scorpion, l’Exo R-1 Air, conosciamolo meglio.

LA CALOTTA Iniziamo della calotta. Compatta, dall’aspetto decisamente racing sottolineato da tutta una serie di elementi, a cominciare dal grosso spoiler posteriore. L'attento studio dei flussi fa sì che la grande quantità d'aria catturata dalla presa d'aria superiore (con molla di tensione) venga riversata all'interno per poi essere scaricata dall'estrattore posteriore, in modo da generare un carico aerodinamico deportante, per una guida ancora più stabile alle alte velocità oltre a garantire una buona ventilazione interna. La calotta esterna dello Scorpion Exo R-1 Air è realizzata in fibre composite ma con una percentuale di fibre nobili superiore. In questo modo in caso di impatto ha la capacità, di deformarsi progressivamente così da assorbire una quantità maggiore di energia, pur mantenendo una struttura molto resistente.

GLI INTERNI Passiamo in rassegna gli interni, come di consueto staccabili e lavabili anche in lavatrice, realizzati con una certa cura nelle finiture e nei materiali. Il sistema Air, un classico della marchio, consente tramite una pompetta all’interno della mentoniera di gonfiare i guanciali per far aderire bene il casco alla testa. Da sottolineare anche lo sgancio rapido dei guanciali in caso di soccorso.

VISIERA La visiera beneficia di un meccanismo di sgancio rapido tra i più pratici in commercio e inaugurato da Scorpion proprio qui sull'EXO-R1 Air. Questa tecnologia permette la sostituzione della visiera in tempi rapidissimi. In oltre ci sono molle più potenti che garantiscono un serraggio ermetico e quindi più silenzioso lungo la linea di guarnizione, oltre che, in caso di caduta, molto più resistente nel mantenere la visiera in posizione di chiusura. Non mancano gli agganci per ospitare le visiere a strappo e un Pinlock di grandi dimensioni, per scongiurare il pericolo di appannamento. La visiera, poi, ha il sistema di blocco, indispensabile nell’utilizzo in pista.

TAGLIE Tre le misure disponibili per la calotta: un per le taglie dalla XS alla M, una per la L e l’ultima per la taglia XL. Chiusura a doppi a nello e un peso sulla bilancia di appena 1250 gr chiudono il quadro.



QUI PREZZO Il prezzo? 370 euro per la versione monocromatica che salgono a 400 euro per le versioni con le grafiche che sono due ma disponibili in diversi colori.