Autore:

Giulia Fermani

BENELLI A EICMA 2019 Telaio tutto nuovo, motore da 80 cv e ciclistica raffinata. La classica di Pesaro Benelli Leoncino 800 sfila a Eicma 2019. Al suo fianco, la Leoncino 800 Trail, con doppio scarico laterale alto e ruota da 19 pollici tassellata.

LEONCINO 800 A EICMA 2019 La Benelli Leoncino 800 che debutta a Eicma 2019 è una moto tutta nuova, a cominciare dal telaio: un moderno tubolare con piastre in acciaio. Fanno tanta scena anche i cerchi da 17 pollici a raggi, tubless, in lega di alluminio, il serbatoio muscoloso da ben 15 litri e lo scarico corto e tozzo sul lato destro. Il motore è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754cc da 81,6 cavalli a 9.000 giri/min e 67 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Appuntamento in concessionaria a partire da metà del prossimo anno.

LEONCINO 800 TRAIL Nata su base Leoncino 800, la nuova Leoncino 800 Trail arriverà in concessionaria a partire dalla seconda metà dell'anno prossimo. Per lei, anima off-road e vintage messa in mostra dalla tabella porta numero e paracalore posizionata a lato, dal doppio scarico laterale alto e dalla ruota da 19 pollici tassellata. Il motore è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754cc e 81,6 cavalli di potenza a 9.000 giri/min e una coppia di 67 Nm a 6.500 giri.