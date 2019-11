ZAINO WARRIOR Pensato per chi privilegia muoversi in moto, lo zaino Bagster Warrior della collezione 2020 è uno zaino da moto di dimensioni adatte all’uso quotidiano, ma anche a un weekend fuori porta, grazie ai suoi 20 Litri totali di capacità.

CARATTERISTICHE Sono tre i segni particolari di questo accessorio per motociclisti: il sistema Molle, con strisce di tessuto robusto applicate ai lati dello zaino, la tasca interna porta laptop e il marsupio separabile e utilizzabile da solo. Il marsupio si ottiene unendo due parti staccabili dello zaino, una borsa frontale e una fascia lombare. Disponibile come optional, a 29,99 euro, c’è anche un alloggiamento studiato per accogliere all’occorrenza un serbatoio per l’acqua. In vendita nel look total black al prezzo di 99,99 euro.