Autore:

Giulia Fermani

CABERG AL SALONE DI MILANO A Eicma 2019 Caberg presenta il nuovo jet Flyon, adatto anche per l’uso extra urbano e il nuovo casco apribile Horus. Ci racconta tutto nel dettaglio Luca d'Este, coordinatore degli agenti Caberg Italia. Guarda il video.

CABERG FLYON Tra le caratteristiche principali del jet Flyon c'è l'ampia visiera esterna con sistema di blocco, la lente antiappannamento Pinlock di serie, la visiera parasole integrata e un sistema di ventilazione che si avvale di due prese d’aria superiori e di un estrattore d’aria posteriore. La calotta è realizzata in fibre composite ma è disponibile anche la variante Flyon Carbon, con calotta in fibra di carbonio. Il nuovo casco Caberg Flyon è disponibile nelle versioni monocolore nero opaco, bianco lucido e blu opaco e in versione grafica Bakari, per cui è possibile scegliere tra tre combinazioni cromatiche: nero opaco/giallo fluo, antracite opaco/nero e bianco/argento/colori Bmw.

Taglie disponibili: XS-XXL

CABERG HORUS A Eicma 2019 Caberg presenta anche l'apribile Horus, la cui doppia omologazione P/J consente l’utilizzo sia con mentoniera aperta sia con mentoniera chiusa. Il nuovo arrivato condivide con il top di gamma Caberg Levo l’ampia visiera Panoramic Ultra-Wide Visor, che garantisce un’ apertura frontale di 82°. Inoltre, è dotato di serie della lente antiappannante Pinlock Max Vision e della visiera parasole integrata Double Visor Tech. Il sistema di ventilazione è composto da una presa d’aria regolabile sul mento, una grande presa d’aria superiore regolabile e da due estrattori d’aria sulla parte posteriore del caso. Caberg Horus è disponibile nelle versioni monocolore (nero opaco, bianco metallizzato e blue opaco) e nella versione grafica Scout (nero opaco/giallofluo/antracite/silver, nero opaco/rosso/antracite/silver e bianco metallizzato/rosso/blu/azzurro.

Taglie disponibili: XS-XXL