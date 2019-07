Autore:

Giulia Fermani

JET LEGGERO Un casco leggero, poco ingombrante ma protettivo allo stesso tempo: è il jet Freeride di Caberg. A catalogo si aggiunge ora la versione Formula, che offre la possibilità di scegliere tra tre nuove combinazioni di colori. In gallery trovate la nuova versione Caberg Freeride Formula marrone opaco/giallo.

IL CASCO La calotta piccola e leggera del Caberg Freeride (il casco pesa poco più di 800 gr) è disponibile in due taglie e realizzata in fibre composite. Di serie, tra gli equipaggiamenti, ci sono il passaocchiali serigrafato, le prese d’aria in acciaio inserite nel paranuca e gli inserti in pelle, così come anche la visiera lunga e trasparente, che trovate nel packaging ed è semplicissima da montare. Oltre alla nuova colorazione marrone opaco/giallo, il jet Caberg Freeride viene proposto nelle varianti monocromatiche nero opaco, bianco e antracite opaco e nella variante grafica Formula disponibile in tre versioni cromatiche: Bronze Brushed, Old White e Yellow Brushed.

PREZZI

199,99 euro ( monocolore ) e 219,99 euro ( grafiche )