Autore:

Danilo Chissalè

NUOVI COLORI Il jet UPTOWN di Caberg, ideale per il turismo quanto per il tragitto urbano, arriva sul mercato per la stagione 2019 con nuove grafiche in dote, le Chrono.

DOTAZIONE Realizzato in due misure di calotta in policarbonato, ha il visierino parasole e la visiera esterna (trasparente e antigraffio) è predisposta per ospitare la lente "antinebbia" Pinlock. Quanto a ventilazione e comfort sono quattro le prese d’aria, due frontali e due sulla parte posteriore, per estrarre l'aria calda mentre gli interni sono sfoderabili e lavabili.

TECNOLOGICO Il Caberg Uptown è predisposto anche per ospitare il sistema Just Speak S che, avvalendosi della tecnologia Bluetooth permette di connettersi al proprio telefono cellulare o ad altri dispositivi elettronici come lettori musicali o navigatori satellitari.

TAGLIE: XS-XXL

PREZZO: a partire da 160 euro

PESO: 1.150 g