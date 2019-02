Autore:

Emanuele Colombo

APRIBILE COL BLOCCO Dall'italiana Caberg arriva Droid Blaze nella colorazione nero opaco con finiture giallo fluo. Made in Italy al 100% il Caberg Droid è un casco apribile doppia omologazione P/J per poter essere utilizzato sia con mentoniera chiusa sia con mentoniera aperta, grazie a un comando posto sul lato sinistro che blocca quest'ultima in apertura, impedendo chiusure involontarie date da vento o sobbalzi.

APPANNAMENTO ADDIO La ventilazione è affidata all'ampia presa d'aria frontale regolabile, collegata a canalizzazioni interne alla calotta, e alle due grandi bocchette circolari nella mentoniera: regolabili anch'esse singolarmente e deputate a impedire l'appannamento della visiera. Quest'ultima ha poi il sistema Pinlock Max Vision, che allontana ulteriormente il rischio di appannamento. Non manca il visierino parasole estraibile Double Visor Tech.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Dotato di interni lavabili e di guance sagomate per accogliere al meglio eventali occhiali, Droid è predisposto per il montaggio del sistema di comunicazione Caberg Just Speak S, per collegarsi senza fili allo smartphone, al passeggero, a un GPS o a un player mp3 via Bluetooth. Droid Blaze è già disponibile al prezzo suggerito di 279,99 euro, nelle misure dalla 53 alla 62. Ulteriori informazioni e varianti di colore su https://www.caberg.it/caschi/apribili/droid.