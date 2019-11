Autore:

Emanuele Colombo

IL NUOVO MAXSYM 400 Non basta il motore ora omologato Euro 5: è uno scooter tutto nuovo il SYM Maxsym 400i E5 che debutta a EICMA 2019. Tanto che persino il telaio è inedito e più leggero, per migliorare la manovrabilità e il comportamento alle basse velocità.

LA SCHEDA TECNICA Il nuovo motore, sempre monocilindrico, con una cilindrata da 399 cc sviluppa 33 CV e 37,8 Nm, con l'aiuto di un nuovo filtro dell'aria monolitico e di cuscinetti ad aghi per il bilanciere della distribuzione: riducono le perdite per attrito a vantaggio di consumi ed emissioni. Non manca il controllo di trazione di serie, così come l'ABS (obbligatorio per legge).

DOTAZIONI Lato praticità si segnala l'adozione del sistema keyless, di una presa USB per ricaricare il telefonino e di gruppi ottici a LED con luci automatiche di emergenza. Il parabrezza è regolabile senza bisogno di attrezzi e la capacità di carico si preannuncia di ottimo livello. Due sono infatti i vani nel retroscudo e il sottosella è in grado di ospitare contemporaneamente un casco integrale e un jet. Prezzi e disponibilità del nuovo SYM Maxsym 400i E5 2020 nelle concessionarie non sono ancora stati annunciati. Di seguito la scheda tecnica completa.

MODELLO MAXSYM 400i E5

MOTORE monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido

CILINDRATA 399 cc

POTENZA 33 CV a 6.500 giri

COPPIA 37,8 Nm a 6.000 giri

FRENO ANTERIORE doppio disco da 275 mm con ABS

FRENO POSTERIORE disco singolo da 275mm con ABS

RUOTE Ant. 120/70-15 – Post. 160/60-14

MISURE 2.240 x 820 x 1.455 mm

ALTEZZA SELLA 800 mm

PASSO 1,555 mm

CAPACITÀ SERBATOIO 13 litri