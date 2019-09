Autore:

La redazione

SCOOTER 300: LA SFIDA Honda SH 300i Sport, Kymco People S 300, Sym HD 300: gli scooter a ruote alte - e quelli con cilindrata di 300 cc in particolare - sono i preferiti dagli italiani, che nella scelta sul mezzo di trasporto per il casa-lavoro li prediligono addirittura agli scooter a ruote basse.

QUELLO DA BATTERE L'Honda SH 300i è il punto di riferimento, addirittura un'icona per tutta la categoria. Di gran lunga il più venduto, è l'unico che può vantare soluzioni tecnologiche esclusive come il controllo di trazione e il sistema keyless: per avviare il motore e partire senza neppure il bisogno di tirare fuori le chiavi di tasca. Addirittura il sistema keyless comanda l'apertura del bauletto posteriore, che come il parabrezza è di serie nella versione Sport oggetto della prova.

GLI ASSI DEI RIVALI La partita è chiusa in partenza? Niente affatto: i rivali Sym HD 300 e Kymco People S 300 sanno colpire proprio lì dove il re della categoria abbassa la guardia: su prezzo, abitabilità e comfort. E anche quanto a dotazioni non sfigurano. Il Sym stupisce per la capacità di carico e il Kymco per la possibilità di utilizzare lo smartphone come navigatore: collegato al display Noodoe dello scooter.

IL VIDEO DEL CONFRONTO Chi vincerà la sfida? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa: guardate il video per scoprire pregi e difetti di ciascuno, insieme alle nostre opinioni dopo la prova. E cliccate qui se volete approfondire l'argomento.

DANILO INDOSSA

CASCO SCORPION EXO 220 Realizzato in policarbonato leggero, il casco jet Scorpion Exo-220 ha un gran pregio: non soffre turbolenze, il che è importante visto che molti lo useranno su moto e scooter dalla ridottissima protezione aerodinamica. Tanto ci pensa la visierona a proteggere il volto a dovere, con l'unica pecca di un meccanismo di blocco della stessa un po' macchinoso da aprire. Il sistema di areazione prevede prese d'aria anteriori e posteriori che creano un adeguato flusso d'aria all'interno del casco e non mancano la visiera parasole interna, interni estraibili e lavabili e la chiusura micrometrica. Attenzione ad acquistarlo online: la taglia calza un po' stretta.

GIACCA HEVIK MADSEN Hevik Madsen è una giacca dal taglio moderno ma realizzata con materiali vintage come il waxed cotton. La ventilazione è garantita dalle prese d’aria su spalle e schiena, apribili mediante zip. La Madsen è utilizzabile in tutte le stagioni grazie alla fodera interna removibile che fa il paio con l’interno realizzato in 3D mash. Dotata di regolazioni su fianchi e polsi, predisposizione per aggancio pantalone, dettagli in pelle su collo e polsi, protezioni di 2° livello su spalle e gomiti e tasca posteriore per ospitare il paraschiena Hevik H-Fullback Armor.

GUANTI HELD SERIC Guanto impermeabile dal polsino lungo, Held Seric è fatto in Gore Tex, con palmo in pelle di capra e dorso elasticizzato, per il massimo comfort. I rinforzi rigidi sulle nocche non si sentono e dopo un minimo di rodaggio questo guanto offre una buona mobilità delle dita e un'elevata sensibilità alla guida, pur offrendo una protezione dalle intemperie che lo rende adatto all'autunno inoltrato. La regolazione è doppia: con una velcro alta sul polsino e un cinghiolo alla base del palmo, per una vestibilità ottimale. Utile il rinforzo sulle dita in pelle, che consente l'uso dei display touch. Il colpo di genio? Un profilo in gomma sull'indice sinistro, utile per tergere la visiera del casco quando piove.

JEANS HEVIK HARBOUR CARGO Non fosse per le protezioni non sembrerebbe affatto un pantalone tecnico: molto bello il tessuto esterno in Denim di cotone elasticizzato che rende l'Hevik Harbour Cargo molto comodo da indossare. Questo senza fare sconti alla sicurezza, garantita da un rivestimento interno in Kevlad Dupont su fianchi e ginocchia. Il taglio, va detto, premia decisamente i longilinei, ma chi è corto di gamba non ha da temere: le protezioni sulle ginocchia sono regolabili e ciò previene il rischio di trovarsele posizionate troppo basse. Due i colori, nero e verde militare.

SCARPE STYLMARTIN MARSHALL Le nuove Marshall di Stylmartin sono scarpe strutturate, vale a dire che la tomaia, in pelle idrorepellente color tortora, il sottopiede, anatomico e traspirante e la suola in gomma sono fissati insieme all’interno di una forma, per garantire il miglior sostegno possibile del piede. Hanno una calzata comoda e trasmettono un gran senso di protezione alla caviglia, pur lasciando una libertà di movimento paragonabile alle sneaker basse. A confermare la loro qualifica di capo tecnico ci pensano, invece, la fodera impermeabile interna, le protezioni sui malleoli e il paracambio. Le Marshall saranno disponibili nelle misure dal 36 al 47 Prezzo: 185 euro.

EMANUELE INDOSSA

CASCO TUCANO URBANO EL'TANGE Casco Jet in Policarbonato, il Tucano Urbano El'Tange inizialmente calzava un po' stretto, rendendo faticoso indossare occhiali dalle stanghette spesse durante la guida. È basatato poco, però, perché l'imbottitura prendesse la forma e tornasse a offrire un ottimo comfort: gli alloggiamenti per le orecchie, in particolare, sono molto profondi. Caratterizzato da un peso di 1.350 g, El'Tange ha un'ampia e protettiva visiera che offre ottima visibilità: un comando rotante in corrispondenza della cerniera comanda l'apertura di un visierino parasole, questo sì poco ospitale per gli occhiali. L'interno è ventilato, grazie a due prese d'aria frontali e a una terza presa posteriore per lo sfogo di calore e umidità. La chiusura è micrometrica a sgancio rapido e non mancano predisposizioni per il sistema anti appannamento Pinlock e per gli auricolari Bluetooth.

GIACCA TUCANO URBANO NETWORK 2G A colpo d'occhio non sembrerebbe un giacchino retato estivo, invece lo è ed è molto permeabile all'aria. Basta un pooco di velocità e tutto il calore che si accumula (complice il colore nero) si disperde all'istante. Coulisse a velcro in vita e con bottoni automatici sulle maniche aiutano a ottimizzare la vestibilità, che è piuttosto aderente. Protezioni consistenti riparano spalle e gomiti in caso di caduta e non manca la predisposizione per il paraschiena. Due tasche esterne con chiusura a cerniera e tre tasche interne assicurano la necessaria praticità.

GUANTI TUCANO URBANO MRK SKIN Cosfezionato in vera pelle di capra, il guanto estivo Tucano Urbano Mrk Skin ha il dorso traforato e inserti in rete Aero 3D sulle dita per la ventilazione. Protezioni rigide sulle nocche offrono un buon senso di sicurezza e l'inserto elasticizzato all'interno delle dita consente grande morbidezza e sensibilità alla guida. Il polsino in neoprene garantisce un'ottima vestibilità: la chicca è il materiale tecnico dei polpastrelli che rende questo guanto compatibile con i display touch screen.

JEANS REV'IT! VENDOME 2 RF Realizzati in Cordura ad alta resistenza, i jeans Rev'It! Vendome 2 RF hanno vestibilità regular e una vestibilità comoda, con la complicità del tessuto elasticizzato che favorisce la libertà dei movimenti. Le ginocchia sono protette da flessibilissimi cuscinetti Seesmart forniti di serie e il pantalone è predisposto per accogliere un ulteriore coppia di protezioni analoghe (a richiesta) sui fianchi. Occhio al peso: i Vendome 2 RF hanno tele consistenti che li rendono adatti per le giornate più fresche e i mesi invernali, non brillano invece per traspirabilità nella stagione calda.

SCARPE TCX MOOD GTX Sneaker in pelle pieno fiore scamosciata, disponibili in nero o in marrone, le TCX Mood GTX hanno una membrana in GoreTex che migliora la traspirabilità e rinforzi su punta e malleoli. La calzata è comoda e le protezioni non limitano la mobilità del piede, consentendo un uso a 360°: per capirci, anche se sono nate per le due ruote, con le TCX Mood non avrete alcun problema anche a effettuare il punta-tacco in auto. Belle a vedersi e con un look da scarpa per tutti i giorni, hanno solo un peso leggermente superiore al normale: un ovvio scotto da pagare per la struttura rinforzata.

ALESSANDRO INDOSSA

CASCO CABERG UPTOWN Questo casco Jet di Caberg è perfetto per essere indossato sia in ambito urbano, sia fuori dalla cerchia cittadina. Realizzato in due misure di calotta in policarbonato, il casco ha il visierino scuro parasole e una visiera trasparente antigraffio più ampia, per la massima protezione dal vento quando si viaggia con lo scooter o una moto leggera. Quattro prese d’aria, di cui due frontali e due posteriori per l’estrazione dei flussi caldi, sono perfette per tenere ben ventilato il capo ed evitare sudorazione eccessiva. In effetti, questo casco si è rivelato una piacevole sorpresa poiché è confortevole anche se indossato per lungo tempo e in una giornata di lavoro molto calda e impegnativa. Il Caberg Uptown ha anche la predisposizione per ospitare il sistema Just Speak S, che sfrutta la tecnologia Bluetooth per connettersi al proprio smartphone o ad altri dispositivi elettronici come lettori musicali oppure navigatori satellitari. Fra i vari colori disponibili, quello bianco con grafica bianca/rossa/verde italiana è il più vivace e “patriottico” delle gamma.

GIACCA REV’IT! SAND URBAN Stile e tecnologia si fondono in questa giacca, che reinterpreta il look dei capospalla per i viaggi, ma in chiave Urban. La fodera termica e la membrana Hydratex consentono un utilizzo della Rev’it Sand Urban in quasi tutte le stagioni e sono facilmente rimovibili. Indossando questa giacca ci si sente immediatamente a proprio agio. Sensazione garantita dalla presenza delle cinghiette di regolazione su fianchi, avambracci e polsi, che permettono di adattare la vestibilità della giacca al proprio corpo. In questo modo avrete un capo sempre adatto alla posizione in sella oppure da usare per il tempo libero. Le protezioni Seesmart di livello 1 su spalle e gomiti assicurano una buona protezione complessiva in caso di caduta mantenendo dimensioni compatte e assicurando un’ottima vestibilità. Le numerose tasche permettono di trasportare tutti gli oggetti di primo uso come portafoglio, cellulare e chiavi di casa, inoltre le cerniere sul petto assicurano la massima ventilazione del corpo una volta aperte. La doppia cerniera di connessione consente, infine, di unire la giacca a qualsiasi pantalone Rev’it! oppure ai jeans quando si usa la cintura Safeway.

GUANTI REV’IT! SAND 3 I guanti Sand 3 offrono il confort di un leggero guanto estivo alla protezione di un modello più tecnico e pesante. Le nocche ventilate in TPR flessibile sulle dita e le aree dei pollici permettono la massima mobilità, per stringere fra le mani le manopole, oppure pizzicare la leva dei freni o della frizione. Usati per tutta la giornata di prove e foto, si sono rivelati davvero confortevoli e non hanno fatto sudare le mani, nonostante la temperatura estiva durante lo shooting fotografico. Il PWR shield sul palmo della mano incrementa la resistenza all’abrasione in caso di caduta, mentre uno slider in materiale antiurto TPR posizionato sul palmo assicura la massima protezione della mano nel caso di una sfortunata caduta dalla moto o dallo scooter.

JEANS REV’IT! MOTO I jeans Moto sono realizzati in Cordura Denim con triple cuciture e disponibili in colore nero. I punti strategici elasticizzati assicurano la massima vestibilità e una grande libertà di movimento quando si guida la moto. Mentre le protezioni Seesmart di livello 1 su seduta, fianchi (opzionali) e ginocchia garantiscono una buona protezione in caso di impatti. Questi jeans rappresentano il giusto compromesso fra uso motociclistico e per il tempo libero perché uniscono la vestibilità e la protezione di un capo in pelle al piacere di indossare un pantalone confortevole. Disponibili in colore nero.

SCARPE DAINESE STREET BIKER D-WP Questa scarpa è un perfetto esempio di urban style unito alla sicurezza offerta da un capo certificato CE – Cat II. La Dainese Street Biker D-WP è impermeabile e traspirante e dotata di paramalleoli in nylon. Grazie al suo stile alla moda è indossabile per ogni occasione informale, dal giro in moto, all’aperitivo con gli amici, alla semplice camminata in centro. Molto bella e resistente ai maltrattamenti la pelle bovina scamosciata della tomaia abbinata agli inserti in tessuto ad alta resistenza e al robusto tallone in nylon. Mentre la suola in gomma garantisce un perfetto grip con le pedane della moto o degli scooter. La scarpa Dainese si è rivelata una compagna affidabile e confortevole durante la nostra lunga comparativa in città a bordo degli scooter 300.