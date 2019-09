Autore:

TEMPO DI SCOOTER L’estate sta rapidamente per volgere al termine, e ciò significa aumento del traffico e dello stress, soprattutto se vi muovete in città. Lo scooter è l’alleato ideale per sfuggire alle code. Dopo le guide all’acquisto che vi abbiamo presentato nei giorni scorsi, divise per cilindrata (125, 150-200, 300), ecco tutte le promozioni di Honda, Yamaha, Piaggio, Kymco e tutti gli altri valide per tutto il mese di settembre 2019. Finanziamenti, sconti e optional di serie, ce n’è davvero per tutti i gusti.

SCOOTER SOTTO I 125 Sono scooter economici, nati per soddisfare le esigenze dei mercati asiatici ma commercializzati con discreto successo anche in Europa. Consumano poco e costano meno dei più grandi 125 cc. Ottimi per chi si sposta prettamente in città.

Honda Vision 110 – Uno dei modelli “d’attacco” di Honda, da sempre caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, può essere comprato interamente a rate, finanziando l’importo fino a 24 mesi (TAN 1,90%, TAEG 16,31%). La promozione si conclude il 30 settembre.

Suzuki Address 110 – Il leggero, versatile ed economo ruote basse di Suzuki può essere comprato con un anticipo minimo di € 99 e 24 rate da € 85,14 (TAN 0,00%, TAEG 5,68%). La promozione termina il 30 settembre.

SCOOTER 125 Sono ideali per chi non deve affrontare tangenziali e autostrade (ancora vietato il loro utilizzo in attesa di sviluppi). Per guidarli serve la patente A1 – conseguibile a 16 anni - o la B (quella della macchina). Ok anche in due.

Honda SH125i – La versione più piccola del bestseller urbano Honda con ABS e sistema Start&Stop può essere acquistato in 48 rate mensili da € 48,96 con anticipo (TAN 0,01% TAEG 3,08%). La promozione termina il 30 settembre.

Kymco X-Town 125i CBS – Lo spazioso scooter a ruote basse di Kymco è proposto con uno sconto di € 600, pari a circa il 20% del prezzo di listino, che scende quindi da € 4.650 a € 3.750 (franco concessionario). L’offerta termina il 10 settembre.

Kymco Like 125i CBS – Il piccolo e curato scooter a ruote basse con ABS di serie beneficia di una promozione che permette una rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 2,30%) senza acconto né maxirata finale. In alternativa, lo scooter è proposto con uno sconto di € 200 sul prezzo di listino, che passa da € 2.740 a € 2.540. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco People 125 – Il modello S 125i è in promozione con rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 2,06%) senza acconto né maxirata finale. Il modello One 125i CBS offre invece uno sconto di € 200 sul prezzo di listino, che da € 2.540 passa a € 2.340. Il modello GTi 125 CBS ha uno sconto di € 600 sul prezzo di listino, che passa da € 3.790 a € 3.190. Per questi ultimi due, la promozione è valida fino al 10 settembre.

Kymco Agility 125i R16 + CBS – Il conveniente ruote alte taiwanese è disponibile con uno sconto di € 250 sul prezzo di listino, che da € 2.240 passa a € 1.990. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco Downtown 125i ABS – Il comodo scooter a ruote basse e dal capiente vano sottosella ha uno sconto di € 400 sul prezzo di listino, che da € 4.590 passa a € 4.190. Promozione valida fino al 10 settembre.

Piaggio Liberty 125 – Lo scooter a ruote larghe compatto, perfetto per la città, viene offerto con una formula di finanziamento che prevede la prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG MAX 7,26%), oppure con anticipo e minirate da € 29 al mese. La promozione scade il 30 di settembre.

Piaggio Medley 125 – Su tutta la gamma del ruote alte di Piaggio dotato di Start&Stop viene offerto un buono sconto di € 300 (su optional e spese accessorie) più bauletto da 32 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%). La promozione è valida fino a fine settembre.

Vespa 125 – La promozione, valida fino a fine settembre, riguarda i principali modelli del celebre scooter a ruote basse. L’offerta prevede un buono sconto di € 500 (su optional e spese accessorie) e si applica a Vespa Sprint (compresa la serie speciale Notte) e Vespa Primavera (compresa la serie speciale Yacht Club). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Yamaha D’Elight – Questo leggero e compatto scooter a ruote basse è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha NMAX 125 - L'agile e raffinato scooter a ruote basse è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha Xenter - Brillante e comodo anche per il passeggero, il ruote alte di Suzuki è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha XMAX 125 – La versione più “piccola” di questo maneggevole scooter a ruote basse (che mantiene la carrozzeria del 400) è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 4,03%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

SCOOTER 150/200 Il gap di prestazioni con i 125 cc non è abissale ma hanno il vantaggio di avere i “centimetri” per entrare in tangenziali e autostrade, ma solo per brevi tratte. Ottimi per chi ha necessità di un mezzo versatile ma dai costi di gestione ridotti.

Honda SH150i – Il bestseller urbano Honda con ABS e sistema Start&Stop può essere acquistato in 48 rate da € 48,96 con anticipo (TAN 0,01% TAEG 3,08%). La promozione termina il 30 settembre.

Kymco Like 150i ABS – La versione più grande del curato scooter a ruote basse di Kymco, con ABS di serie, beneficia di una promozione che permette una rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 2,13%) senza acconto né maxirata finale. In alternativa, è possibile acquistarlo con uno sconto di € 200 sul prezzo di listino, che da € 2.990 passa a € 2.790. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco People S 150i – Promozione analoga anche per il popolare scooter a ruote larghe di Kymco, con rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 1,98%) senza acconto né maxirata finale. Il modello ABS è venduto con sconto di € 200 sul prezzo di listino, che da € 2.890 passa a € 2.690. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco Agility R16 + ABS – Il pratico e agile scooter a ruote larghe della casa taiwanese è scontato nella versione 150i di € 150 sul prezzo di listino, che da € 2.490 passa a € 2.340. La versione 200i beneficia invece di uno sconto di € 150 sul prezzo di listino, che passa da € 2.690 a € 2.540. Promozione valida fino al 10 settembre.

Piaggio Liberty 150 – Lo scooter a ruote larghe compatto di Piaggio, perfetto per la città, viene offerto con una formula di finanziamento che prevede la prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG MAX 7,26%), oppure con anticipo e minirate da € 29 al mese. La promozione scade il 30 di settembre.

Piaggio Medley 150 – Promozione analoga anche per la motorizzazione più alta della gamma del ruote alte di Piaggio, su cui viene offerto un buono sconto di € 300 (su optional e spese accessorie) più bauletto da 32 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%). La promozione è valida fino a fine settembre.

Vespa 150 – La promozione, valida fino a fine settembre, riguarda anche le versioni 150cc dello scooter. L’offerta prevede un buono sconto di € 500 (su optional e spese accessorie) e si applica a Vespa Sprint (compresa la serie speciale Notte) e Vespa Primavera (compresa la serie speciale Yacht Club). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Yamaha NMAX 155 - Promozione analoga anche per la versione di maggior cilindrata dell'agile e raffinato scooter a ruote basse, in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

SCOOTER 300 Gli scooter 300 sono i più amati e venduti in Italia. Offrono abitabilità, prestazioni adeguate in tutte le situazioni e dotazioni tecnologiche al passo con i tempi. Sono i mezzi perfetti per chi fa tanta strada per raggiungere il posto di lavoro.

Honda Forza 300 – Per il maxiscooter ad alto contenuto tecnologico di Honda è possibile beneficiare di una promozione che prevede 48 rate da € 90 al mese con anticipo (TAN fisso 0% TAEG 2,26%). La promozione termina il 30 settembre.

Honda SH 300i – Promozione analoga anche per la versione più potente del ruote larghe di Honda, che può essere acquistato con un finanziamento fino a 48 mesi senza interessi (TAN 0% - TAEG 2,26%). Nella promozione, che come tutte quelle della casa dell’ala è valida fino al 30 settembre, bauletto e parabrezza sono inclusi nel prezzo.

Kawasaki J300 – Il comodo “scooterone” con ABS di Kawasaki può essere acquistato con un finanziamento con anticipo e rateazione a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo applicabile 7,57%). La promozione scade il 30 settembre.

Kymco People – Sconti anche per la gamma di scooter a ruote larghe di Kymco. Il modello GTi 300 ABS ha uno sconto di € 800 sul prezzo di listino, che da € 4.790 passa a € 3.990. Il modello S 300 ABS ha uno sconto di € 800 sul prezzo di listino, che da € 5.390 passa a € 4.590. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco G-Dink 300i ABS – Lo scooterone a ruote basse è proposto con uno sconto di € 400 sul prezzo di listino, che da € 4.590 passa a € 4.190. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco X-Town 300i ABS – Il comodo scooter sit-in dell’azienda taiwanese è proposto con uno sconto di € 900, pari a circa il 20% del prezzo di listino, che scende quindi da € 4.650 a € 3.750. L’offerta termina il 10 settembre.

Piaggio Beverly 300 – Per tutto il mese di settembre, la gamma del popolare ruote alte di Piaggio è offerta con un buono sconto di € 300 (su optional e spese accessorie) più bauletto da 36 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo o, in alternativa, € 500 di buono sconto. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Sym HD 300 – Questo agile e brillante ruote alte è in promozione a € 3.760 invece che € 4.500 (con bauletto incluso nel prezzo, € 3.830 invece di € 4.650). La promozione termina il 31 ottobre.

Sym Joymax Z 300 – Anche il comodo e bilanciato ruote basse di Sym è in promozione con uno sconto di € 600, portando quindi il prezzo di listino da € 4.500 a € 3.900.

Vespa GTS 300 HPE – La promozione del popolare scooter a ruote basse prevede un buono sconto di € 500 (su optional e spese accessorie). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Yamaha XMAX 300 – La versione intermedia di questo maneggevole scooter a ruote basse è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 4,03%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

MAXI Rappresentano il punto più alto in quanto tecnologia, prestazioni e confort. Costano caro, in alcuni casi quanto le moto di cui sono spesso l’alternativa. In città sono meno agili rispetto alle piccole cilindrate, si prendono la rivincita potendo affrontare anche viaggi a medio raggio.

Honda Integra 750 – La via di mezzo tra moto e scooter con ABS di serie può essere acquistata in 24 rate da 250 € con anticipo (TAN 0,00% TAEG 2,53%). In aggiunta, le borse laterali abbinate possono essere comprate al prezzo speciale di € 549,00.

Honda X-ADV 750 – Per il “quasi” SUV a due ruote con cambio a doppia frizione, la formula Easy Honda permette di acquistarlo versando un anticipo e pagando 24 rate da € 110,00, la prima a 30 giorni, con eventuale maxirata finale (TAN fisso 5,00% - TAEG 5,56%). Al termine dei due anni è possibile tenerlo, pagando l’importo residuo – in un’unica soluzione o con ulteriori rate – cambiarlo con un altro modello Honda oppure restituirlo, con valore futuro garantito. In alternativa, è possibile acquistarlo senza interessi in 48 rate da € 125,00 con anticipo (TAN 0,00% TAEG 1,61%). Questa promozione comprende anche il bauletto Adventure da 35 litri. Le promozioni scadono il 30 settembre.

Kymco AK 550 ABS – Il raffinato maxiscooter taiwanese con telaio in alluminio e impostazione sportiva è proposto con uno sconto di € 600 sul prezzo di listino, che da € 9.990 passa a € 9.390. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco Downtown 350i – Il maxiscooter a ruote basse con ABS di serie è offerto con uno sconto di € 700 sul prezzo di listino, che da € 5.590 passa a € 4.890. Promozione valida fino al 10 settembre.

Kymco Xciting 400i – Anche il grosso scooter della casa taiwanese è scontato. La versione ABS è offerta con uno sconto di € 1.000 sul prezzo di listino, che da € 6.490 passa a € 5.490. La versione ABS S è invece scontata di € 800 sul prezzo di listino, che da € 6.790 passa a € 5.990. Promozione valida fino al 10 settembre.

Piaggio Beverly 350 – Per tutto il mese di settembre, la gamma del maxiscooter di Piaggio è offerta con un buono sconto di € 700 (su optional e spese accessorie) più bauletto da 36 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Suzuki Burgman 650 – Il maxiscooter con ABS di Suzuki è offerto con uno sconto secco di € 650 sul prezzo di listino, che scende da € 11.490 a € 10.890. Secondo la casa giapponese, con il prezzo medio della benzina di € 1,66 al litro e il consumo dichiarato pari a 4,8 litri / 100 Km, il risparmio equivale a oltre 8.000 km di viaggio. La promozione, che comprende i consueti 4 anni di garanzia offerti dalla casa, termina il 30 settembre.

Yamaha TMAX - Questo maneggevole e curato maxiscooter è offerto con la formula di acquisto YOU EasyGo, che permette di portarsi a casa il TMAX anticipando la metà del prezzo di listino, e pagando il resto con piccole rate, con la possibilità - dopo due anni - di restituirlo, tenerlo o sostituirlo. Per il TMAX ABS la rata è da € 26,50 al mese (TAEG 6,29%); per il TMAX DX ABS, € 30 al mese (TAEG 6,03%); per il TMAX SX ABS € 27,50 al mese (TAEG 6,18%); per il TMAX SX Sport Edition € 29 al mese (TAEG 6,03%). L’offerta è valida fino alla fine del 2019.

TRE RUOTE Anello di giunzione tra lo scooter e la macchina, i tre ruote sono il mezzo ideale per chi vuole evitare le code, ma farlo con la sicurezza di una ruota in più.

Yamaha Tricity 125 - Il tre ruote (basse) compatto e maneggevole di Yamaha è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha Tricity 155 – Identica offerta anche per la versione di maggior cilindrata del tre ruote compatto e maneggevole di Yamaha, in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Piaggio MP3 - La versione "intermedia" del tre ruote di Piaggio (cilindrata 350cc) può essere acquistata con un finanziamento che prevede un anticipo e 36 rate da € 149 al mese (TAN 5,98%, TAEG 7,06%), al termine del quale è possibile restituirlo, cambiarlo o tenerlo saldando l’importo residuo. Per quanto riguarda la versione 500 Sport Advanced, la promozione prevede invece rate da € 179 al mese (TAN 5,99%, TAEG 6,93%). La promozione è valida fino al 30 settembre.

Piaggio MP3 300 HPE - Il compatto e maneggevole tre ruote di Piaggio, che offre di serie controllo di trazione e ABS, è venduto per tutto il mese di settembre con un buono sconto di € 300 (su optional e spese accessorie) più bauletto da 37 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. È inoltre previsto un finanziamento con anticipo e 36 rate da € 99 al mese (TAN 6,05%, TAEG 7,39%), al termine del quale è possibile restituirlo, cambiarlo o tenerlo saldando l’importo residuo.