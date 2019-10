Autore:

Danilo Chissalè

TAVOLO PRINCIPALE Per Sym è arrivato il momento di lasciare i tornei minori e approdare nel tavolo principale, quello dei maxi scooter sportivi. I rivali sono agguerriti, qualcuno è addirittura imbattibile, ma con il nuovo Maxsym TL la casa taiwanese potrebbe aver una mano interessante. Se ben giocata...



PUNTO COMUNE I requisiti fondamentali per fare parte di questo esclusivo circolo sono ben definiti: look sportivo, motore bicilindrico, sospensioni e piacere di guida da moto o quasi. A primo impatto direi che la check list del Maxsym TL è completa in tutte le categorie, ma procediamo con ordine.



LOOK AGGRESSIVO I suoi detrattori diranno che il frontale è un copia e incolla di un altro scooter sportivo di questo segmento (avete detto T-Max?), io spezzo una lancia a favore dei designer del TL: rispetto alle moto, fare un design aggressivo e sportiveggiante con tutta quella superficie non è affatto semplice. Ergo, ben venga qualche fonte d'ispirazione. La creatività è concentrata tutta al posteriore, che si caratterizza per il faro a LED (stessa tecnologia anche per quello anteriore e le frecce) dalla firma luminosa che ricorda una fiamma, e per linee sfuggenti verso l'alto, enfatizzate dal massiccio terminale di scarico a doppia uscita (bruttina la protezione termica in plastica).



PREMIUM Probabilmente Sym non verrà percepito come un marchio premium ma, come dicevo in apertura, il Maxsym TL è il mezzo per scardinare le ultime roccaforti della diffidenza. Le finiture sono di buon livello e non hanno quasi nulla da invidiare ai rivali più blasonati, anzi. Le plastiche sono ben assemblate e la dotazione tecnologica è completa. La strumentazione è composta da un display TFT da 4,5 pollici ricco di informazioni - velocità, consumi, trip, livello del carburante, tensione batteria, contagiri e indicatore di consumo istantaneo e medio - personalizzabile in 3 modalità grafiche a mio parere ben riuscite ma soprattutto sempre leggibili. Non mancano nemmeno soluzioni utili come il parabrezza regolabile su due posizioni, seppur solamente tramite l'utilizzo di attrezzi, il freno di stazionamento automatico quando il cavalletto laterale è aperto e una presa USB 2.0 a ricarica rapida nel vano retro scudo.



UNO GRANDE, DUE PICCOLI Già che siamo in tema vi parlo anche di capienza, argomento caro ad ogni scooterista. Oltre al già citato vano nel retro scudo, che fa coppia con un altro più piccolo utile per mettere il telepass e poco altro, c'è un capiente vano sotto sella. Quanto capiente? Sym dichiara un casco integrale (anche di calotta generosa) o due jet, con altro spazio per antipioggia o altri piccoli oggetti. Io ho infilato il mio zaino con laptop da 13 pollici senza alcun problema. Vi si accede tramite un comodo tasto posto sotto al manubrio e rimane aperto tramite degli ammortizzatori a tutto vantaggio della praticità.





50 E 50 Probabilmente il vano sotto sella avrebbe potuto essere ancora più capiente se non fosse stato sacrificato a vantaggio della formula aurea del 50-50, ovvero stesso peso distribuito tra anteriore e posteriore. Per ottenere questa distribuzione dei pesi vantaggiosa motore e serbatoio del carburante sono sovrapposti e situati nella parte centrale dello scooter. Centralizzazione delle masse, miglior dinamismo. Semplice no?



TERRA DI MEZZO Dopo averlo sfiorato affrontiamo nel dettaglio il capitolo motore. Il bicilindrico a cilindri contrapposti da 465 cc è capace di 39 cv e 42,5 Nm di coppia massima. Il confronto diretto con il monocilindrico Sym mostra una curva di coppia più piatta che porta ad una erogazione più corposa e lineare. La scelta progettuale di Sym è ben delineata: per evitare di uscire dal confronto con il Tmax con le ossa rotte, si è optato per un piazzamento a metà tra i 400 cc mono e i 500 e oltre bicilindrici, nel tentativo di intercettare quei clienti che vogliono uno scooter dalle prestazioni valide ma non eccessive. Prezzo incluso, ma a quello ci arriviamo tra poco.



TELAIO E MONO La distribuzione perfetta dei pesi insieme alla dotazione ciclistica promettono tanto di buono. Telaio e sospensioni sfruttano gli stessi crismi delle moto: il telaio è un traliccio in acciaio ed è accoppiato ad una forcella a steli rovesciati da 41 mm e a un monoammortizzatore con leveraggio regolabile nel precarico molla, lasciato in bella vista sul lato sinistro dello scooter. Di tutto rispetto anche l’impianto frenante che prevede una coppia di dischi a margherita da 275 mm morsi da pinze ad attacco radiale all’anteriore, disco con profilo a margherita anche al posteriore. Ad avvalorare la bontà del sistema ci sono tubi in treccia aeronautica e ABS a due canali Continental.

I GRANDI ASSENTI Come tutto nella vita, anche il Maxsym TL ha i suoi difetti, se così vogliamo chiamarli. Il grande assente è il traction control, accessorio utilissimo quando la potenza si fa importante e il lastricato umido o, ancor peggio, ghiacciato. Non rispondono all’appello nemmeno il ride by wire e le mappe motore, ma la scelta è quella di fornire all’utilizzatore lo stretto fondamentale e poco altro per rimanere competitivi sul mercato.

FINALMENTE IL PREZZO Il punto forte del Maxsym TL, almeno se ci si limita a guardare i freddi numeri, è indubbiamente il prezzo: 7.990 euro che diventano 7.490 per i primi mesi di offerta lancio. Circa la metà del leader del segmento e del suo rivale off-road oriented, un terzo in meno del cugino taiwanese AK550. Certo, la dotazione è più scarna e le prestazioni leggermente inferiori, ma il piacere di guida? Come va questo Sym Maxsym TL? Proseguite oltre la fotogalley per scoprirlo!