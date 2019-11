Autore:

La Redazione

KTM CALA IL TRIS La Casa di Mattighofen è presente a EICMA 2019 con la propria artiglieria pesante. Sul palco della kermesse milanese, ecco KTM 390 Adventure, già sorpresa in veste quasi definitiva durante gli ultimi collaudi pre-produzione, inoltre KTM 890 Duke R e nuova KTM 1290 Super Duke R. Qualche highlight.

KTM 390 ADVENTURE Con la 390 Adventure, la Casa austriaca amplia verso il basso l’offerta di modelli della gamma Adventure. Il motore è lo stesso della Duke 390, in tutto il resto l’ultima nata in famiglia è di stretta derivazione 790 Adventure e 450 Rally. KTM 390 Adventure per avvicinarsi all'off-road leggero nel modo più dolce possibile.

KTM 890 DUKE R Basata sulla 790 Duke, la nuova naked bicilindrica di KTM ne migliora prestazioni e ciclistica. Più coppia, più allungo, più potenza frenante, più sportività, più agilità, più efficacia tanto sulle strade di montagna quanto in circuito. Inedito anche il cambio sportivo a 6 rapporti, il Quickshifter+ (optional), e la frizione antisaltellamento PASC. Il prezzo della KTM 890 Duke R è di 11.900 euro.

KTM 1290 SUPER DUKE R La hyper naked 1290 Super Duke R presente a EICMA 2019 è stata pensata con due obiettivi: ridurre il peso e migliorare ulteriormente la dinamica di guida. Nuovo telaio a traliccio superleggero in tubi di acciaio. La moto sprigiona 180 cv a 9.500 giri, con una coppia massima di 140 Nm. 1290 Super DUKE R 2020 al prezzo di 18.720 euro.