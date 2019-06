Autore:

Danilo Chissalè

TOCCA A LEI! Il futuro di KTM non è solo tassellato. Tra le novità in arrivo per la stagione motociclistica 2020, oltre alle KTM 390 Adventure di cui vi abbiamo scritto qualche giorno fa, ci sarà anche la nuova KTM 1290 Super Duke R, pizzicata durante dei test di collaudo sulle strade delle Alpi Austriache.

QUELLO CHE SI VEDE Analizzare con precisione quali siano le novità con l’ausilio delle sole foto non è affatto semplice, ma alcune modifiche sono ben evidenti anche a occhio nudo. A partire dalle linee della nuda austriaca, ora più leggere che in passato, con il nuovo telaio reggisella in stile Duke 790. Al frontale tutto sembra essere confermato, eccezion fatta per la nuova strumentazione TFT a colori più snella rispetto a quella che abbiamo ammirato nell’ultima versione provata. Il resto dell’analisi a primo impatto prevede il nuovo design dei cerchi, nuovi collettori di scarico – necessario per rientrare nelle norme antiquinamento Euro5 – impianto frenante Brembo, sospensioni WP e le gomme Bridgestone Battlax Hypersport S22.

QUELLO CHE NON SI VEDE Più difficili da individuare (se ce ne fossero) le novità sotto i carter motore. Con la rinnovata Aprilia Tuono 1100 Factory e la probabile S 1000 R in arrivo, oltre alla sartoriale ed elitaria MV Brutale 1000, la Super Duke avrà tanto lavoro da fare per rimanere competitiva. La mission di KTM è chiara, lo spirito del “Ready to Race” sicuramente porterà ad un ulteriore innalzamento delle prestazioni. Ciò non vuol dire che la potenza debba crescere per forza (i 177 cv sono già sufficienti a divertire tanto in strada quanto in pista), ma con l’aiuto dell’elettronica potrà essere più sfruttabile.

IL PALCO Guardando le foto non sembrano esserci dubbi, lo sviluppo della KTM 1290 Super Duke R è in stato avanzatissimo, ciò ci fa ben sperare per una sua apparizione già a EICMA 2019, in programma dal 6 al 10 novembre. Per quanto riguarda specifiche tecniche ufficiali e prezzo, dunque, l’appuntamento è rimandato dopo la kermesse milanese; nel frattempo vi terremo aggiornati.