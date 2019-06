Autore:

PRONTA PER EICMA 2019 Il mercato chiama e Mattighofen risponde con l’imminente arrivo della Ktm 390 Adventure, scovata in veste quasi definitiva durante gli ultimi collaudi pre-produzione. Manca, infatti, pochissimo al suo arrivo sul mercato e le immagini degli esemplari impegnati nei test su strada ce la mostrano con solo pochi dettagli che devono essere affinati prima del suo esordio. La dead line sembra essere proprio EICMA 2019: la kermesse milanese sarebbe il palcoscenico più adatto per togliere i veli alla tuttoterreno austriaca.

LA CICLISTICA Basata sulla piattaforma costruttiva della Duke, la Adventure ne condivide telaio e motore. Le differenze sostanziali vanno cercate nella dimensione dei cerchi, che sulla futura Ktm misurano 19” davanti e 17” dietro (ma si parla anche di 21” davanti e 18” al posteriore per la versione R) e nelle sospensioni dalla più ampia escursione. Lo stile spigoloso si rifà alle sorelle di maggiore cilindrata con cupolino e serbatoio fac-simile della 790 Adventure, sella ampia per pilota e passeggero e fianchetti che si allungano fin verso la coda, predisposta per ospitare i supporti delle borse rigide laterali.

LA SCHEDA TECNICA Anche la strumentazione si adegua ai dettami più recenti della Casa di Mattighofen, avvalendosi di un display TFT ad alta risoluzione sul quale possono essere visualizzate tutte le informazioni di marcia. Il motore monocilindrico quattro tempi bialbero è quello familiare da 44 CV e 35 Nm costruito dall’indiana Bajaj, probabilmente con un’erogazione leggermente rivista rispetto alla Duke e con un nuovo scarico dotato di catalizzatore per rientrare nelle normative antinquinamento euro 5.

QUANTO COSTA La 390 Adventure amplia la proposta di Ktm nel segmento delle enduro e crossover di media cilindrata. Una nicchia presidiata da modelli di discreto successo anche in Italia come Bmw G 310 GS, Kawasaki Versys-X 300 e Suzuki V-Strom 250 e dove la piccola austriaca dovrà sgomitare un po’ per ritagliarsi il suo spazio e raccogliere la preferenza degli appassionati. Quanto costa? Di prezzi, chiaramente, ancora non si parla, ma visto il segmento e l'attuale listino Ktm si può ipotizzare una cifra compresa tra 6.250 e 7.500 euro.