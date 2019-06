Autore:

Danilo Chissalè

CHI BEN COMINCIA L'appuntamento con EICMA 2019 è ancora lontano, mancano infatti più di 4 mesi alla kermesse meneghina che ritornerà dal 7 al 10 novembre 2019, ma chi ben comincia è a metà dell’opera. Come sempre, le prime due giornate saranno riserate alla stampa e agli operatori. L'apertura al pubblico comincia giovedì 7 novembre, fino a domenica, con orari che vanno dalle 9.30 fino alle 18.30. Fa eccezione, come orami di consueto, il venerdì che prevede un'apertura serale e un orario prolungato fino alle 22.00, ideale per i lavoratori del fine settimana.

CHI NON PAGA La vendita dei biglietti non è ancora cominciata ma è probabile che verrà confermata la formula della scorsa edizione: prevendita on-line qualche mese prima a prezzo agevolato per poi tornare tutti al classico botteghino. Il Salonme del Ciclo e Motociclo è gratis, tutti i giorni, per i bambini da 0 a 8 anni, per i visitatori con disabilità e i relativi accompagnatori. Venerdì 8 tutte le donne entrano senza pagare.

ESPOSITORI Come ogni anno saranno presenti tutti i marchi che gravitano intorno al mondo delle due ruote, dagli accessori alla componentistica, passando da chi espone abbigliamento e dai customizzatori. L'anima della fiera sono però i marchi motociclistici, anche stavolta schierati al gran completo. Novità di quest’anno è l’area EICMA Kids dedicata ai più piccoli mentre ad allietare i grandi ci sarà l’adrenalinica Arena Live caratterizzata da gare ed esibizioni di Stunman.

COME ARRIVARE Per tutti i visitatori è possibile raggiungere Eicma in auto o moto, in treno, in metropolitana oppure attraverso il passante ferroviario. Cliccate i link per visualizzare tutte le indicazioni precise a seconda del mezzo scelto.