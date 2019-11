Autore:

Claudio Todeschini

PIÙ SICUREZZA Il Downtown 350i è l’apprezzato maxiscooter sportivo di Kymco che ben si presta all’uso cittadino, ma che dà il meglio di sé negli spostamenti fuori porta, magari in due, facilitati anche dalla grande capienza del vano sottosella.

UN CLASSICO DA CITTÀ Mosso dal motore G5sc da 321 cc da 28,8 CV a 7.500 giri/min, il 350i monta fari anteriori con luci a LED, ha una strumentazione con computer di bordo, e di serie monta il sistema antibloccaggio dei freni Bosch Generazione 9. In occasione di EICMA 2019, però, la casa taiwanese ha presentato la versione TCS che, come avrete immaginato, offre per la prima volta su un prodotto di Kymco il controllo di trazione.

I PREZZI Il Kymco 350i TCS è previsto per la fine del 2020. Il modello con ABS è attualmente disponibile a 5.590 euro; il prezzo della versione con TCS non ci è ancora stato comunicato.