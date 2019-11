Autore:

Danilo Chissalè

WOW! CHE START UP Italiana, attenta all'ambiente ed innovativa, WOW è una start up nata da poco ma con idee chiarissime: nel futuro la mobilità elettrica sarà green. A EICMA 2019 WOW lancia sul mercato due scooter elettrici identici nell'aspetto ma differenti nell'utilizzo, il cinquantino Model 4 e il 125 Model 6... ovviamente la cilindata indicata serve solo per rendervi più facile la catalogazione.

50 E 125 EQUIVALENTI Due i livelli di potenza e di prestazione: 6 CV per 45 km/h nel caso del Wow Model 4 e 9 CV per 85 km/h nel caso del Wow Model 6. Tre i pacchi batterie previsti per il modello meno potente da 2,3 a 3,3 kWh per un autonomia fino a 130 km; da 3 a 3,3 kWh gli accumulatori del Wow più potente, per un'autonomia fino a 110 km.