Autore:

Giulia Fermani

NOVITÀ A EICMA 2019 Bello usare la moto per il tragitto casa-lavoro, un po' meno bello (spesso) l'abbigliamento con cui ci tocca affrontarlo ogni giorno. Una alternativa ai classici capi tecnici da moto arriva da Hevik che aggiunge a catalogo il parka Andromeda. Lo vedremo da vicino a Eicma 2019.

IL PARKA Nato per essere indossato in sella a un maxiscooter il parka Hevik Andromeda con cappuccio removibile protegge alla perfezione da pioggia e vento grazie alla membrana impermeabile esterna. A difendere dal freddo, invece, ci pensando l’imbottitura termica interna removibile da 100 grammi e i polsini in maglia di lana. Il suo utilizzo, però, può andare oltre il periodo invernale grazie alla nuova soluzione di ventilazione Hevik Ventilation System, che permette un ottimo ricircolo interno dell'aria, necessario nelle giornate più calde. Completano l'offerta otto tasche, interne ed esterne, e le protezioni omologate su spalle e gomiti, oltre alla tasca posteriore per inserire il paraschiena.

Taglie: S - 4XL

Colore: nero

Prezzo: 234,90 euro